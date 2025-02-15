潘宇謙全新EP面世 分享與太太相處之道：溝通永遠最重要 (17:41)

已婚的AP當時由於還是學生，加上比老婆年輕3歲，兩人在交往之初並不被認同。（大會提供）

創作歌手AP潘宇謙推出全新EP《想和你》，在昨天（14日）情人節登場，有別於過往音樂作品大多分享親情、生活和夢想。全新EP加入浪漫元素，三首情歌詮釋感情中的三個階段，從開始交往到熱戀後面對現實，依然認定彼此的堅定，最後步入禮堂找到幸福。

現實生活中AP是人夫，育有2兒的他，昨天（14日）情人節在工作中度過，他也為此提前與老婆慶祝享受2人世界，並透露夫妻相處之道：「溝通永遠是一段關係裏面最重要的。」

AP潘宇謙在新一年突破自我，除了歌手本業也斜槓新身分，EP造型便是由他親自操刀，在音樂方面也展露製作才華，首度挑戰單曲製作人，製作純愛情歌《再一天》，盼能帶給歌迷更多聽覺感受。

首支專輯同名主打《想和你》，作為台灣原創電視劇《獨佔接班人》片尾曲，輕快曲風加上甜蜜感的粉紅泡泡，甜蜜滿分！當初在寫歌時，AP潘宇謙腦中畫面，是幸福美滿婚禮現場，對他而言最美的婚禮，就是在所愛的親人和朋友見證下分享喜悅。

歌詞中的「我們違反著地心引力 走到這裡交換戒指」，是他想鼓勵所有想愛的人，忠於自我的感受，即使不被旁人看好，也要堅定找到自己的幸福，他說：「其實你喜歡一個人，你就跟著自己的感覺就好。不用太理會其他人說什麼，因為沒有人比你更懂自己的感受。」

這樣的體悟也和他的感情經驗有關，已婚的AP，當時由於還是學生，加上比老婆年輕3歲，兩人在交往之初並不被認同，但他最終用實際的行動忠於所愛，獲得老婆家人認同。

（即時娛樂）