鄧凱文否認同湯令山復合 歸綽嶢緊張甩嘴 Kiri T出「口」打救 (19:02)

華納號召旗下歌手昨晚（15日）齊集亞博，演出《WARNER！GO！》演唱會2025。樂隊Dear Jane、陳蕾、洪嘉豪及MC張天賦打頭陣出場，為演唱會揭開序幕，其他演出歌手包括Kiri T、張蔓姿、鄧凱文（Moon Tang）、歸綽嶢、湯令山、Lewsz、樂隊Zpecial及Gordon Flanders，亦互相合作施展渾身解數，演繹華納不同年代歌手流行音樂作品。

Kiri T與歸綽嶢合唱《他一定比我好》，未知歸綽嶢是否太緊張，唱至中段疑似遊魂，甩嘴幾秒後，要拍檔Kiri T出「口」打救代唱，才能繼續唱下去。事後歸綽嶢被問到在台上演出時甩嘴，她解釋：「我是第一次參加如此大型舞台演出，好緊張，綵排時唱得很順利，到正式演出因為現場好多人，感覺畫面完全不同，對我衝擊好大。不過也是很好經驗，希望下次做得更好！」

Kiri T指歸綽嶢並非唱自己的歌，可能不習慣；Dear Jane主音Tim也幫口解圍，相信對方是新人，難免有蝦碌，他指自己當年做新人，亦試過在前輩面前唱歌但忘記歌詞，他贊成歸綽嶢多當演唱會嘉賓，有助汲取舞台經驗。

另外，湯令山與前女友鄧凱文，自2023年9月宣布分手後，事隔1年幾在舞台上合體，合唱英文慢歌《Honest》。奇裝打扮的湯令山，為前度彈鋼琴伴奏又合唱，雖然「再見亦是朋友」，但這對過氣情侶分開幾個身位，全程專心演出，並避開眼神接觸或交流。

事後鄧凱文被問到昨晚跟舊愛同台合唱有沒有尷尬？她說：「沒有尷尬，應該看到大家的表現都幾好，跟第一次唱的時候一樣。（傳復合？）沒有這回事。」

陳蕾憑《What if》與MC張天賦《筆友》，同樣有份角逐第43屆《香港電影金像獎》的「最佳原創電影歌曲」。陳蕾對任何獎項都抱平常心，MC說：「當知道有機會參加頒獎禮，準備屆時悉心打扮穿正式禮服到場，跟其他界別人士見面。」洪嘉豪為免得失好友，笑言貼有份角逐的前輩鄭伊健獲獎。

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（即時娛樂）