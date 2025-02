男團MIRROR今天(19日)推出新團歌《手印》,中午12時已於商台《叱咤樂壇》首播,下午1時在各大音樂平台上架,MV則於晚上9時在MIRROR YouTube頻道首播。12子紛紛在個人社交平台出Post宣傳,姜濤表示︰「目前為止,最喜歡的一首團歌。」邱士縉(Stanley)則說︰「久違的團歌,喜歡的團歌。」盧瀚霆(Anson Lo)說︰「 Come and play ball with me? 」江𤒹生(AK)笑言︰「木村,木村拓哉嗰個木村﹗」

(即時娛樂)