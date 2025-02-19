弊傢伙！我要去祓魔｜盤菜瑩子難忘拍攝期間強尼窩心舉動 (15:31)

ViuTV原創劇《弊傢伙！我要去祓魔》自播出以來引起觀眾熱烈討論，由柯驛誼（盤菜瑩子）主唱的日文片尾曲《贖靈曲》亦首度公開。《弊》予人動漫感覺，除了劇情布局，乙女新夢演唱的主題曲《人間覺醒》亦應記一功，劇集原來還有一首由柯驛誼主唱的日文片尾歌《贖靈曲》。

《贖靈曲》是劇中一首帶領靈魂返回冥界投胎的歌，與劇情環環緊扣。柯驛誼說︰「大家喺《弊》劇嘅世界，或者現實世界入面，喺生活或者工作上都經歷過一啲好辛苦嘅時刻，《贖靈曲》就係慰勞大家嘅一首歌，帶大家去一個好平安、舒服嘅地方去休息。」

接連選用日文歌，是因為導演戚家基一落實要做《弊》劇時，已決心要模仿日本動畫的方式全方位製作。在構思主題曲時，導演曾奢望邀請日本動畫《攻殼機動隊》配樂大師川井憲次，製作一首真正的日本動漫歌曲作為主題曲，但仍在構思期間，乙女新夢推出了與Jason Kui合作的日文歌《人間覺醒》，導演聽到以後一聽鍾情，就鎖定要用這首歌，更深信歌曲可以帶動到劇集的氣氛。

至於柯驛誼主唱的《贖靈曲》，既是片尾曲亦是劇中的重要「道具」。香港懂日文又可以唱日文歌的藝人不多，而柯驛誼本身亦有參與《弊傢伙！我要去祓魔》，飾演「影月」，加上她擁有N1日語能力，唱出片尾曲自然是不二之選。柯驛誼當收到邀請主唱片尾曲時感到十分意外：「我唔係歌手，可以唱片尾歌，仲要日文歌，有少少受寵若驚，因為我有問導演，就咁做首歌，會唔會好貴，但導演畀好多信心我，叫我相信呢件事，對我嚟講，實在好難忘。」

柯驛誼偶爾都會拍片翻唱日文歌放上網，今次要演繹日文歌應該較易上手，但柯驛誼坦言仍有一定難度。她解釋︰「唔同語言嘅歌曲，都會有唔同嘅編曲、風格，喺我知道要唱呢首歌之前，我都係聽J-pop長大，平時去卡啦OK都會唱吓，嗰啲反而會易啲處理，今次係全新嘅歌曲，都需要時間去摸索先唱得出歌曲嘅靈魂。」為了讓觀眾可以更投入歌曲的世界，柯驛誼拍攝《贖靈曲》MV時，邀請了劇中3位主角：強尼、岑樂怡（阿妹）及王頌茵（Kathy仔）參與演出，讓觀眾除了可以在劇中聽到《贖靈曲》外，亦可以隨時隨到到社交平台狂loop MV。

《弊》推出後掀起煲劇熱潮與話題，柯驛誼興奮道：「有好嘅迴響當然開心，在我自己角度嚟講，我都好耐冇喺幕前同大家見面，再次演出，都希望有好嘅作品同觀眾見面，所以回應好正面，我係好開心，另一方面，台前幕後好多都係我嘅朋友，包括導演戚家基，佢好早講呢個idea畀我聽嘅時候，老實講起初我唔係100%信任，因為我性格少少悲觀，覺得香港拍呢啲嘢好難，又要好多錢，邊做到，但導演眼界果然唔同，佢做到呢件事，每一集睇番都令人好安心，我好proud of有參與呢件事，係《弊傢伙！我要去祓魔》嘅其中一分子。」

被問到在拍攝期間的難忘事，柯驛誼說：「拍攝嘅時候，有一次我哋去舂坎角拍攝，當時夏天超高溫，體感溫度接近40度，但因應拍攝流程，我中間有6個小時break，如果要返屋企又太遠，坐喺現場又有啲尷尬，強尼大哥見我有啲不知所措，就叫我揸佢架車出去銅鑼灣食tea按摩乜都好，出去打發時間。平時我哋都有見過，但未至於好熟，但佢當時竟然話借架車畀我揸，唔驚我有機會揩花架車，嗰下真係好warm，好有大哥feel。」

（即時娛樂）