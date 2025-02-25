太陽星辰｜周勵淇成連環殺人案主腦 陳偉霆睹愛女亡哭崩 (17:23)

由​陳偉霆、劉雅瑟、馮德倫、謝君豪、周勵淇、朱鑑然、​陸駿光、凌文龍等合演的無綫劇集《太陽星辰》，今晚（25日）播出大結局。

隨著劇情走勢，由原以為陳法醫（馮德倫飾）是連環殺人案兇手，真正主腦其實是陳法醫太太周曼儀（周勵淇Niki飾），她才是麥志鴻（凌文龍飾）補習老師。昨晚（24日）一集，周曼儀向養女陳凱晴（劉雅瑟飾）道出真相，並憶述當年婆婆因到景順大廈作客時遇上火警，周婆婆和陳法醫的父親被鎖在同一個單位內；陳法醫因仇恨父親，不僅沒有救父親還反鎖鐵鏈，將父親關在火場，因此造成周婆婆死亡。周曼儀曾一度想殺死陳法醫，但愛將恨化解，最終2人復仇殺人，策劃一場又一場高智商罪案。

Niki曾於2013年表示，渴望演變態殺手，時隔11年（劇集在2024年拍攝）終實現，飾演任職犯罪心理學專家的高智商罪犯。今次並非首次與馮德倫演一對，2人曾於電影《天行者》合演情侶，如今再度合作，由銀幕情侶變為銀幕「夫婦」。

Niki在劇中透過不同年代服裝及髮型，飾演橫跨28年的角色，當中為「麥志鴻」補習的冷衫當披肩的造型，獲網民讚年輕，讓他們想起《天幕下的戀人》、《最美麗的第七天》，勾起不少回憶。Niki在劇中還有另一個身分，就是演劉雅瑟的養母，透過眼鏡、西裝褸搭配絲巾、紮低辮等增添成熟韻味。

今晚播出大結局，承接昨晚（24日）末段，劉雅瑟為Niki擋子彈一幕極洋蔥，中槍躺地的劉雅瑟看到天上星星，喚醒兒時跟飾演父親的陳偉霆，玩「兵捉賊」的美好時光，並向陳偉霆說：「警察，咪郁。我記得喇，我係星遙。」陳偉霆親眼目到女兒死在眼前哭成淚人，激動得眼淚鼻涕一齊流。

（即時娛樂）