林景程棄當物理治療師 入行跑龍套做起 曾9個月冇工開 (20:51)

現年41歲的林景程入行15年，2009年參加首屆《超級巨聲》 時已是一位物理治療師，他不理家人反對堅持入行，捱足15年終於闖出名堂，在年初的無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》奪得「最佳男配角」。他近日接受商台《星光背後》訪問，透露已故母親當年反對他入行的原因，同時回憶曾經9個月無劇拍，多次想放棄的辛酸經歷。

林景程當年參加《超級巨聲》而入行，一心想成為歌手的他跟無綫簽約初期，是物理治療師與演員工作兩邊走。他感謝監製潘嘉德給予拍攝首齣劇集《On Call 36小時》的機會，透露當時被選中參與拍攝，與其專業醫療人員身分有關。不過，他因為拍劇時間關係，需要辭去正職。林景程說︰「最初簽約之後都無quit物理治療嗰邊，仲要係全職咁做，但一拍劇唔識分配時間，成日都要請假，去到影響診所運作我先辭職。物理治療師收入穩定，而電視台則係有演出至有收入。嗰時真係最辛苦，因為辭職之後無咩工作。我最初唔係好驚，因為當時覺得新演員有《On Call 36小時》呢個咁好機會，之後應該會愈來愈好，會好快上位，之後發現原來唔係，拍完《On Call》後唔知幾時先有第二套，等咗好耐，之後就開始搵番part time物理治療去做。」節目中，林景程透露曾多次經歷幾個月沒工作的日子︰「錢唔算好重要問題，係個人好頹，試過9個月無嘢做，不過同其他人傾番，其實好多人都有經歷過。」

2021年，林景程與拍拖12年的圈外女友結婚。他表示與太太婚前曾多次離合，其中一次鬧分手的原因是太太希望他放棄演員路。林景程說︰「佢最初反對我留喺呢行，原因好合理。我哋相識嗰時，我已經一半係呢行，佢亦知道我有份好穩定嘅工作。對佢嚟講，佢梗係想我揀份穩定嘅工作啦﹗當時我喺TVB又真係無乜嘢做，成日都係做跑龍套，咁大家有時講到將來嘅嘢時就有拗撬。不過，太太婚後就轉為支持我嘅演藝事業。之前我成日放負，成日返到屋企就話自己做呢個角色做得唔好，太太就會話『你揀㗎，係你自己揀㗎』。我喺澳門拎咗個男配角獎返去時仍然放負，自覺演得未夠好，話自己對唔住呢個獎，我太太就鬧我『你睇！好多人支持你，冇人話你對唔住呢個獎，唯一得你自己話對唔住呢個獎』，係佢鼓勵番我﹗」林景程感謝太太的默默支持，令他不再沮喪。他說︰「其實我知道係好辛苦，佢都有叫過我，做得辛苦唔好做，有次我真係頂唔順同佢呻好辛苦，話連身邊都冇人支持我，點知嗰次之後，佢就冇再講過任何嘢，變得好支持我。」

（即時娛樂）