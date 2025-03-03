陶喆紅館騷尾場 重穿22年紅背心獻唱 樂迷大嗌「老公」 (13:23)

陶喆不時走到台下跟樂迷互動，最搞笑有粉絲大叫「老公」，他聞言即回：「我已經有老婆。」（大會提供）

陶喆昨晚在紅館舉行尾場演唱會，他重穿2003年Soul Power 的紅色背心自彈自唱。（大會提供）

《陶喆 SOUL POWER II 世界巡迴演唱會─香港站》昨晚（2日）在紅館舉行尾場，全場爆滿，台灣天后A-Lin來港捧場，高中同學也現身。

全晚樂迷熱情高漲，陶喆釋放Energy與Power融化樂迷，他演繹首首金曲，包括《小鎮姑娘》、《天天》、《流沙》、《飛機場的10：30》、《普通朋友》、《黑色柳丁》、《蝴蝶》、《愛，很簡單》、《討厭紅樓夢》等，全場歌迷大合唱。

親民又愛惜樂迷的陶喆，不時走到人群前零距離互動，與歌迷握手及大合唱，他還笑言：「聽到好多男人叫老公，我已經有老婆。」

演唱會上，陶喆分享當年創作專輯《黑色柳丁》心路歷程。他坦言，當時自己面臨靈感枯竭低潮，唱片公司一直催促他製作第3張專輯，讓他壓力倍增。然而，2001年發生了一件影響世界重大事件，讓他重新思考音樂意義：「音樂，難道只是為了娛樂嗎？還是可以傳遞信息，甚至正能量？」於是，他創作這張極具意義的專輯，當演唱到《黑色柳丁》時，歌迷起立大合唱，再次掀起演唱會高潮。

演唱會尾聲轉場影片時，當觀眾不經意時候，舞台視訊與音樂忽然播出《Stupid Pop Song》長達1分多鐘的搶先聽，歌詞被播映，讓早已對新專輯引頸以待的粉絲超級雀躍，這次新歌音檔在毫無預警下釋出，讓粉絲猜測新專輯誕生之日應該就快來。

演唱會結尾，陶喆獻唱經典名曲《愛，很簡單》後，在樂迷瘋狂叫喊安歌聲中，重穿2003年Soul Power的紅色背心，3度安歌歌聲中，為香港站兩場演劃上難忘完美句號，當他唱《天天》時，陶喆還落台跟A-Lin合唱。

陶喆在演唱會以廣東話、英文嗌「Hong Kong香港」冧爆港迷，並特別為香港站拍攝短片，片中說：「香港，每次回到這裏，都有好多小時候的回憶，有一些甜蜜，有一些悲傷，但都是很難忘。

這幾天，走在這些熟悉的街道，都勾起好多以前的故事，我還記得當時的Soul Power，就是在這邊開始的，當時在演唱會中，還播放了一段視頻，當時在場的朋友，可能你們還記得有看過。雖然網路上找不到，但是我這次還是想要帶大家重溫，那個時候坐在天星渡輪的我。

這次，我特别再次回到熟悉的碼頭，坐上Star Ferry，人還是一樣的多，在海上輕輕地搖晃，吹著涼風，柴油和大海的味道，讓我立刻回到童年，好懷念那個時光，年輕的自己。

雖然第一個Soul Power，是將近22年前，但是我對它，依然還是有一樣的感情和愛。我也要感謝每一位的你們，陪著我經過，經歷這些歲月。也謝謝你們讓我再次回到香港Hong Kong。你們就是我的Soul Power，永遠愛你們Love！」

（即時娛樂）