挪威女團M2M重組 4月香港伊館開騷 (20:19)

挪威二人女子組合M2M於2000年出道,由Marit Larsen和Marion Ravn組成,首張專輯《Shades of Purple》推出後即爆紅,但兩年後解散。去年9月宣布重組,並舉行巡迴演唱會,香港是其中一站。M2M首個香港騷《M2M The Better Endings Tour 2025》定於4月29日(星期二)假伊利沙伯體育館舉行,票價分2088、1288、1088、888及688港元,3月10日起透過城市售票網公開發售。

休團23年的M2M早前公開一段自彈自唱熱門歌曲《The Day You Went Away》片段,即時掀起熱議,影片於數小時內錄得數百萬觀看人次,不少粉絲留言希望她們舉行巡迴演唱會,M2M隨即實現粉絲願望,宣布舉行《The Better Endings Tour 2025》。Marion說:「如果我們重組,從來沒擔心過應該在哪裏開始我們的巡演,亞洲始終是我們的首選,我們最美好的回憶都是來自亞洲。」M2M預告會在香港演唱會大唱經典金曲,包括《Don't Say You Love Me》、《Pretty Boy》、《Mirror Mirror》,以及人氣歌曲《The Day You Went Away》,與粉絲一同集體回憶。

(即時娛樂)