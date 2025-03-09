朱栢謙朱栢康兄弟檔合作舞台劇 芯駖首跟劇帝同場驚招架唔住 (15:11)

朱栢謙表示細佬朱栢康（右圖）在他心目中，是很出色演員。朱栢康坦言從哥哥身上學到不少東西，絕對是啟蒙老師。（大會提供）

舞台劇《你好，打劫！Reunion》一眾演員朱栢康、麥沛東、魯文傑、李芯駖@COLLAR、巢嘉倫、黎逸正聯同導演朱栢謙、張志敏等，昨天（8日）首次齊人亮相發布會。

朱栢謙和朱栢康兩兄弟首次合作舞台劇，一個幕前一個幕後，哥哥阿謙笑言感覺恐懼難搞，還會怕細佬在媽咪面前數他不是，演出還未開始，已逗得大家笑不停，阿謙澄清口中的恐懼難搞，只是跟大家開玩笑。事實上細佬在他心目中，是很出色演員。朱栢康坦言從哥哥身上學到不少東西，絕對是啟蒙老師。

朱栢康去年也有看過楊偉倫的演出，今次他替代對方所演的賊人角色，笑言以他的演出作藍本，一於照抄可也！大佬朱栢謙也插嘴說：「阿倫的演出，簡直每一天都看一次，直程要跪拜，但總括來說，整體觀感最重要，相信團隊一定可以將最精彩呈現大家眼前。」

阿康在賀歲片《祥賭必贏》的角色大受歡迎，被問到今次舞台劇會否有韓文對白？朱栢康有求必應：「如果大家喜歡的話，我就考慮下啦！」

首次參加舞台劇演出的芯聆表示，感恩能夠與兩位劇帝魯文傑和朱栢康同場，她坦言首次演舞台劇，要面對2位強勁的手，絕對招架不來，自己要努力向劇中拍檔偷師，現在最大挑戰是首次Live演出，加上要背大堆台詞，更加要慎重處理自己的角色。

（即時娛樂）