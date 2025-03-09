周殷廷舉行簽唱會灑男兒淚 入紙申請紅館開騷：我會努力 (19:59)

周殷廷（YT）今天（9日）於觀塘海濱舉行戶外簽唱會，吸引400人圍觀，當中有應屆DSE學生自薦上台合唱，氣氛熱烈。YT表示首次舉行簽唱會受到大家歡迎，非常感動，故活動開始不久，灑下男兒淚，他說：「今次很順利很熱鬧，2、3年前在街頭表演，只有10幾人圍觀，又遇過被執法人員驅趕。」

YT稱去年透過唱歌鼓勵過一位學生，成功令對方放棄輕生念頭和考獲好成績升學，啟發他展開學校表演，希望鼓勵更多學生，過程中發現自己心靈也很治癒，故想藉今次活動，為應屆DSE考生打氣，也繼續走訪全港中學義演，他說：「我希望讓所有學生學識保護自己和自強，遇到問題不要自己扛，識求救是必須的。」

他又自爆學生生涯不愉快 ，屢遇欺凌事件，小時候到新加坡讀小學，未適應講國語、英文，同學會用說話欺凌，老師又對他體罰，升上中學因為校風差，甚至試過被幾個黑社會包圍拳打腳踢，當時遇到什麼都自己揹，不懂求救。

YT透露正入紙申請開紅館騷：「要等批期，申請紅館檔真的很難，但我會努力，想自己做個人版，告訴學生們，每個人都是靠自己一步步行向夢想。」YT提到最近跟Tyson Yoshi合作新歌《1994》MV好好玩，自己更刻意學1990年代劉德華腔唱歌。

（即時娛樂）