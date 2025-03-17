Cookies亮相鄧麗欣紅館尾場掀回憶殺 各成員近况曝光 (16:32)

上排左起：楊愛瑾﹑吳雨霏﹑區文詩；下排左起：何綺玲﹑馬思恆和陳素瑩。（劉永銳攝）

Cookies的7位成員難得在紅館同台，掀起網民回憶殺，Kary﹑Stephy和Miki激動相擁。（劉永銳攝）

鄧麗欣（Stephy）一連3場「STEP by STEPHY鄧麗欣紅館演唱會2025」，昨晚（16日）舉行尾場，除了邀來魏浚笙擔任嘉賓外，尾場還送大禮，Stephy邀來昔日Cookies的6位成員包括何綺玲（Elaine）、區文詩（Angela）、吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）、馬思恆（Helena）和陳素瑩（Gloria）合體演唱，她們升上舞台後聯同Stephy，以7人姿態合唱《心急人上》，全場歌迷即時陷入瘋癲，並尖叫起身一齊唱，氣氛熱鬧，不過傅穎（Theresa）和蒲茜兒（Serena)未有現身。

唱完後，她們向觀眾打招呼，Stephy感謝好友助她完成紅館合唱心願，她介紹各人現况時，現為藝術心理治療博士的Helena，特別從美國返港跟大家重聚；Gloria亦已轉行成為女強人，她反過來多謝Stephy邀請，才可以登紅館唱歌。至於Elaine、Kary和Miki，3位已為人母忙湊小朋友，想約食一餐飯也要排期半年，然後她們向坐在台下子女揮手。

Kary說：「今晚是為來支持Stephy第1個紅館騷。」Miki和其他成員齊和議，Stephy即說「我愛你們」再互相擁抱，並讚各人身形外貌多年保持不變，Elaine依然像少女，最後她們合唱《Forever Friends》，才依依不捨離開。

紅館開燈後，大部分歌迷仍然不肯離場，Stephy換衫後第2度出場安歌，指自己在後台未喊完又要再出場，整晚情緒起伏好大，徇眾要求唱出《中華冷面》及《最後一塊》後，演唱會才完結。

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（即時娛樂）