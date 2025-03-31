《贖夢》票房破330萬 張家輝率阿謙朱朱謝票 召喚蔡辛強文醫生亮相 (13:34)

家輝和阿謙異口同聲說，本身也沒有阿強和文醫生的直接聯絡，但已透過相關人士召喚2人現身。（大會提供）

張家輝自編自導自演新作《贖夢》，上映至今連續4天成為票房冠軍，截至昨天（30日）票房已達$3,370,754。過去周末，家輝先後率領戲中演員劉俊謙、朱晨麗（朱朱）、李凱賢（Brian）、許恩怡（Natalie）、袁富華、袁綺雯四出謝票逾40場，過程中除與現場觀眾互動外，更預告已找相關人士幫忙，盡快聯絡蔡辛強和文醫生（戲中家輝和劉俊謙所飾角色）現身戲院，跟大家分享2人的自身經歷。此外，謝票期間有女觀眾向家輝表白，令現場更添溫馨愛意。

家輝、阿謙和朱朱連日來馬不停蹄謝票，雖然有點疲累，但開心與現場觀眾近距離分享觀後感。家輝坦言大家入場睇戲看得投入，是他們最想看見的畫面。

家輝感恩說：「這些互動感覺要入戲院才能感受到，彼此有所共鳴，其中一位觀眾看了2次《贖夢》，克服了看驚嚇片恐懼，也有一對男女朋友，女的看了幾分鐘；因感到驚嚇而離場，事後被看畢全場的男友笑罵她膽小，也有觀眾看得緊張，連爆谷也倒瀉地上，還撞倒身旁觀眾，這些都是大家看得投入的反應。這部電影不是嚇人鬼片，只是題材上有驚嚇元素配合，但度數不高，我也不希望大家因被嚇怕，而抗拒看這類電影，於我立場當然讓更多觀眾入場，看到我們拍這部電影的心思和誠意，很開心見到有觀眾衝破自己，買飛入場連睇2次克服心魔。」

謝票期間觀眾反應熱烈，尤其見到家輝和阿謙現身，阿謙給Fans派福利，跟幸運Fans溫馨抱抱。有Fans用紙牌手寫對家輝的欣賞和愛意，公然表白心聲：「鑽石與黃金，不及我對家輝真誠與真心。」當場令家輝甜入心，上前握手道謝。熱心的俊謙Fans也特製文醫生證件，相當趣緻。

提到在網上與網民互動宣傳得到不少迴響，尤其令蔡辛強一角人氣冒起，戲未上已成熱話，為網民熟悉，大家看戲之餘亦期待蔡辛強和文醫生有機會現身，跟大家分享自身的經歷。

家輝和阿謙異口同聲說，本身也沒有阿強和文醫生的直接聯絡，但已透過相關人士召喚2人現身。家輝有所憂慮的說；「阿強本身有精神狀况，而文醫生又有難言之隱，未知他們是否方便現身見大家！」阿謙也坦言跟大家一樣，希望可以見到文醫生現身戲院跟大家分享真實經歷。

除了電影備受矚目外，家輝所唱的電影片尾曲《永遠的失眠》也令大家燒腦，當中包括戲中飾演暗戀文醫生的的Donna朱晨麗：「今次好開心能夠演出家輝哥的電影，而且初嘗謝票與觀眾互動的感受，還要腦海中不時浮現家輝哥唱的『永遠的失眠』，我成日很順口的哼唱著...」

片尾歌的魔力加上家輝具唱歌的底子，令一眾Fans主動為家輝check紅館期，發現6月仍有9天檔期空著，建議家輝開演唱會。朱朱（朱晨麗）第一個舉手附和，而家輝認真說：「都可以試下，到時我應該要定期性練歌，但近排我喉嚨唱歌唱得太多有繭，要先休息一下才作打算。」

在戲中以一臉鬍鬚光頭Look出現的阿痴一角，令大家認識廿四味成員之一的李凱賢Brian，和戲中一開場便帶給大家驚嚇的許恩怡Natalie，2人有感謝票能感受到觀眾的直接反應，很有滿足感；且發覺入場的觀眾年齡層很廣泛，很開心這類別的電影也很受眾歡迎。

Brian表示這次多得張家輝，為他設計這角色和造型，讓觀眾認識他，且透露原來這造型是倒模的；但他主動提出剃光頭，而且還是張家輝親手落刀，很珍貴的一刀。Natalie也稱當日張家輝跟她聊這個角色時，也覺很有難度，沒想到張家輝心目中早預她演出，她所演的一場是整部電影中最花錢的一幕，拍出來的效果震撼，也有很大的迴響，她感到很開心。

（即時娛樂）