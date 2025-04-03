三命｜譚凱倫伙蘇家樂上演火辣親密戲 事前為喼弗感壓力 (15:52)

ViuTV原創劇《三命》今晚（3日）播出新一集，譚凱倫（Helen）與蘇家樂將上演一場火辣親熱戲。兩人在牀上連番纏綿，是Helen從演以來最激一次。Helen參加ViuTV選美真人騷《美選D.n.A》入行後演過不少劇集，包括《暖男爸爸》、《太平紋身店》、《繩角》、《飛黃騰達》等，這次在《三命》裏飾演黑社會駱澤信（蘇家樂飾）所經營酒吧中的酒廊歌手莎華。

Helen回想當初收到角色邀請時，只想了2秒便答應演出。她說︰「這次對我來說，絕對是終極大突破﹗」談到與蘇家樂的這場牀上戲，Helen坦言沒有太大壓力和緊張︰「製作單位和拍攝團隊事前一直和我溝通，導演李子俊拍攝前亦有解釋清楚應如何演繹，所以我十分安心。」談到對手蘇家樂，Helen表示兩人初認識已有一見如故的感覺，自然對他有種信賴和安全感。Helen表示︰「家樂除了演戲，對自己的身形管理也很有要求，令我對自己的身形也有壓力。我不想他一個人那麼弗，而在他身邊的我不夠弗，所以我也有進行體重管理。」

Helen視這次演出為她演藝事業上等得最久的一張成績表︰「所以我完成拍攝至今，午夜夢迴時也會回想自己在這場戲演繹如何呢？播映時會播出幾多呢？觀眾看後反應如何呢？好朋友看後又會否感到尷尬呢？雖然心情興奮緊張，但我也覺得定心下來，因為我絕對相信製作團隊，相信導演、對手和自己。」Helen最後非常感謝已故形象指導余家安︰「從他設計充滿年代感的形象服飾，以至遮蓋身上的紋身，也令我能夠拋開現實中的譚凱倫，完全投入莎華這個角色。」

（即時娛樂）