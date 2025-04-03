67歲魯振順向許濤陳情10分鐘 勸TVB勿再減騷冷待員工 (19:46)

TVB行政主席許濤早前在公布業績後的第二天（3月27日）召喚一眾藝人返公司聽取意見，67歲魯振順在會上發表10分鐘「陳情書」，其間表現激動，稱公司近年不時cut騷，收入大減。

魯振順事後接受傳媒訪問時直認不諱，直言其合約快到期，正跟TVB傾續約，做生不如做熟，沒打算離巢，希望能得到公平、應有的對待。他坦言明白每間公司也有艱難時刻，但自己也要生活，又直言全職洗碗工的人工隨時比他高。魯振順透露曾被公司hold起檔期拍劇，惟一直未安排入組，後來才知道角色被刪走，變相令他那段日子無工開。他希望公司會珍惜員工，尤其「綠葉」。魯振順質疑︰「有時看見公司叫年輕演員扮老人家，為何不找老一輩的演員去做民？自從《中年好聲音》後，登台工作少了很多，幸好我一直有積穀防饑，但也要交租，所以希望公司給我們應有的利益。」

他強調絕不是要挑戰公司，當日在會上所說的都是事實。魯振順說︰「其實全世界都想講，只是他們不敢說。主席都叫將事實說出來，我說的是事實，不吐不快﹗最衰時間不夠，否則我會繼續講，講僵化制度令藝員沒有歸屬感。」談到公司找外援及cut藝員騷，魯振順開始激動︰「我一把年紀，但求溫飽，要求很基本，人工夠我生活就可以，但現在不停減騷，唞氣也不夠﹗公司簽我們回來，卻不給我們工作，不停找外援，沒好好善用自己人。我們不夠工作，要我們還騷。是誰想出這條『屎橋』？現在叫我們自己去敲監製門『𢱑撈』，如果要這樣做，那你個部門要來做什麼？我們是幫公司打仗的前線，不似某些人坐着指指點點，準時收工，還有人工加。」

魯振順希望公司不要再分藝員是否『親生仔』，總之為TVB效力的都是自己人。他坦言︰「不會理會有些人聽到我這樣說會否嬲，反正都會嬲。」

（即時娛樂）