MIRROR成員盧瀚霆(教主,Anson Lo)除了疼惜家人及神徒(粉絲暱稱),亦十分愛惜愛犬Amber,近日Anson Lo在社交平貼出多張和Amber在車廂中互動照,教主攬實Amber惜惜,又跟Amber一同玩伸脷,不少神徒感羨慕。另外,Anson Lo在threads貼出和隊友李駿傑(Jeremy)開餐醫肚合照,並擺出搞笑甫士,教主以英文寫道:"Chilling here with my 95 bro like...Eat the night away and surround yourself with love and class."

(即時娛樂)