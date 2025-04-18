奪命提示｜莊易羚演悲劇殺手 感激張振朗劉穎鏇幫忙 (15:39)

陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇、丁子朗、郭柏妍等合演的TVB劇集《奪命提示》，本周有3個新登場角色，分別是葉蒨文（Sophie）飾演的子瑜親生母親劉惠芳、張彥博飾演的「頭盔男殺手」凌烈、莊易羚（Axity）飾演的「女狙擊殺手」韓楓。莊易羚飾演的韓楓擁有夠靚夠型外表，背景亦十分悲慘，引起不少網民注意，讚她是江若琳、周秀娜及林其欣的混合體。Axity是前韓國女團CLC成員莊錠欣的家姐，2022年才正式開始拍劇。她接受TVB.COM訪問時，表示韓楓是入行後首個正劇角色，由於角色吸毒、露背、被虐待及有動作戲，拍攝時有一定壓力，開工前要臨急抱佛腳上特技班訓練身手。她說︰「現實中，我真係好渣，感激動作指導，辛苦佢哋又要做替身，又要教識我點去打。」

為了演活毒癮發作狀態，Axity事前研究了張靜初在《門徒》中的演出。她感激監製文偉鴻（Jazz）及對手張振朗在拍攝過程中的指導及照顧︰「振朗喺戲劇同動作上幫咗我好多，就算拍緊我大頭，佢都會喺鏡頭後面陪我一齊演。我唔係運動健將，有時未必即時理解到動作指導嘅意思，佢都會幫我。」Axity又感激劉穎鏇︰「佢超級好﹗我覺得動作戲真係好難，做唔到時就會好自責。每次佢都會叫我去飲啖水休息吓先，好照顧我。張彥博雖然喺劇入面對我咁差，但現實中佢係一個非常照顧我嘅大哥哥，佢知道我新，所以都會提點我好多。」

Axity早在3歲開始已學唱歌，入行前是教流行曲的歌唱老師，曾報名參加《聲夢傳奇》，但因為超齡未能入選。2021年，Axity參加國際小姐，並獲得香港區亞軍。Axity最近開始學畫畫，希望透過繪畫解決情緒問題。她說︰「曾有段時間情緒比較低落、迷失，想搵一個方法去釋放內在嘅壓力，朋友建議我試吓畫畫，當時冇諗太多，但意想不到嘅係，當我一拎起畫筆，竟然可以畫幾個鐘。每完成一幅作品，都係一次自我療癒，所以我依家對藝術治療都好有興趣。」

（即時娛樂）