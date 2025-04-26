盧瀚霆呂爵安李駿傑 偕COLLAR師妹快閃校園 為School Tour揭序幕 (13:07)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）與李駿傑（Jeremy），以及COLLAR成員王家晴（Candy）、許軼（Day）及蘇雅琳（Ivy So），日前參與《MATCHICAL SCHOOL TOUR 2025》，現身東華三院吳祥川紀念中學與師生見面。活動中，他們除了獻唱新舊作品，又與同學仔玩遊戲送School Tour限定簽名小卡，更邀請老師及校長上台與眾同樂。

校方早在一周前已通知學生將有活動，但同學們不知道到場藝人名單。他們看見率先登場的COLLAR時已非常興奮。COLLAR先以Day新作《Wait A Second》及最新團歌《Trouble Trouble》打響頭炮。Ivy說：「上次學校表演是全隊，今次以小組形式，有少少失落，個台冇咁滿，但好有新鮮感。」Day續說：「所以今次我哋期間限定我嘅solo歌《Wait A Second》，好多謝兩位隊友專程去學唱、學跳。」COLLAR隨後各自選出幾位同學仔到台上玩詞語造句遊戲，有女同學高舉「三秒女友」的畫冊，希望可以得到近距離接觸COLLAR的機會。遊戲過後，COLLAR再跳唱《SSS》為同學仔打氣，希望大家如歌名一樣，遇到自我懷疑及困惑時都跟自己打氣，說句「濕濕碎」。

MIRROR緊接COLLAR登場，Anson Lo、Edan與Jeremy的出現馬上掀起高潮。3子先唱跳《Strawberry Love》，將青春甜蜜氣氛籠罩學校。Anson Lo透露從前亦在附近讀書，重返舊地勾起不少回憶。遊戲環節上，95Line（Anson Lo及Jeremy）及Edan分為兩小組玩「多人合力pose」遊戲，其間Edan力邀校長上台，3子跟校長及同學分組擺出默契動作，打成一片，台上台下充滿歡樂。遊戲過後，3子分別唱出他們的個人作品，先有Jeremy唱出《唯美本尊》，他獻唱時不斷與台下互動，邊唱邊派心；Anson Lo跳唱《Hey Hey OK!》炒熱氣氛，台下師生也跟着擺出「Hey Hey OK」動作；Edan向師生送上《E先生連續不幸事件》，又跟大家自拍。3子各自solo後，作為師兄的MIRROR再度邀請COLLAR出場合唱《IGNITED》，COLLAR更學了經典「焫着」手勢，最後與全場大合照。

Candy很開心有機會與師兄合作：「同MIRROR嘅師兄們成日都會同場，但好少合作，COLLAR亦好少好似師兄有咁開心嘅歌曲，所以一直好期待今日合作。」眾人表示回到校園勾起不少回憶，重返學校也有青春感覺，很開心同學們十分享受他們的演出，希望藉今次機會為老師、同學們打氣。MIRROR、ERROR、COLLAR及ROVER將會繼續展開音樂巡唱，參與更多校園活動，而每站結束會有主題歌單在音樂平台讓學生們重溫回味。

（即時娛樂）