金像獎紅地氈｜梁朝偉擔任頒獎嘉賓心情緊張 被嘉玲取笑：驚人多呀 (19:19)

梁朝偉和太太劉嘉玲分別以一黑一白打扮，拖手現身金像獎紅地氈，2人擔任頒獎嘉賓。強尼好奇一問2人，以前是否甚少機會在尖沙咀海傍拍照？偉仔說：「我哋好似未試過。」問到今年和以前有什麼不同？嘉玲說：「都係咁靚。（偉仔：）我以前好似未試過行海傍，都係行裏面。」

接着偉仔和嘉玲接受陳俞希訪問，偉仔表示再次參加香港電影金像獎頒獎禮，感覺幾好：「好似好多年冇參加過金像獎。（上一次幾多年前？）我真係唔記得，起碼都有10年，所以都係好興奮。對我嚟講，頒獎嘉賓身分同入圍身分都咁緊張。」問到為何頒獎都緊張？是否驚記稿？在旁的嘉玲笑說：「驚人多呀﹗」

偉仔負責頒發最佳新演員和最佳新導演，劉嘉玲則頒發最佳男主角。問偉仔看好誰得獎？他說﹕「每個入圍都是勢均力敵，有些作品看過，有些沒看過，因有些電影上映時，我不在港，之後希望有機會看到。看過一些成本低電影，但出來效果也不錯。」

談到工作，他表示未有新戲安排，有傳他參演《九龍城寨之龍頭》，飾演「龍頭」雷震東一角？他否認：「沒有人跟我接觸或聯絡過，我亦沒聽聞。」古天樂日前受訪時，表示不排除會有雙「龍頭」，有人估計是偉仔和周潤發。偉仔嗯了一聲，表示是謠傳。說到他日前出席杜琪峯70歲壽宴，有否談合作？他說沒有。

（即時娛樂）