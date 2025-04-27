蔡卓妍拒談有否與石恆聰復合︰唔想畀你們哋知 (19:31)

蔡卓妍（阿Sa）、張繼聰今晚（27日）亮相「第43屆香港電影金像獎」紅地氈，兩人將在頒獎禮上頒發「最佳攝影」。

阿Sa早前傳與「百億麻將館太子爺」石恆聰，她不願多談：「我冇話復合，係你哋自己話，總之得㗎喇，你哋唔使理我，我自己理自己就得。我冇承認過呢樣嘢，總之你唔好理我啦！我唔想畀你們哋知，唔想講。現階段感情生活開心？我日日都好開心，總之我個人好開心。」

前夫鄭中基傳與太太余思敏離婚，阿Sa說︰「人哋啲嘢唔答喇，唔關我事。」張繼聰稱未有問鄭中基的家事，待對方處理好所有事才再聯絡。

（即時娛樂）