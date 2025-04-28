金像奬｜衛詩雅封后無意加片酬 讚老公「旺妻」 朱栢康被嘲有10公升眼淚 (17:17)

《第43屆香港電影金像獎》昨晚（27日）圓滿結束，出爐影后衛詩雅偕老公周祉安陪同出席After Party，應要求兩度吻賀太太，恩愛放閃。衛詩雅對丈夫一味甜笑，但當見到朱栢康，「兄妹」又變得激動而且眼濕濕。

衛詩雅稱心情尚未平復，感覺事情來得太快，自爆被朋友取笑，在電視看直播時，幾乎每個鏡頭都見到她喊，衛詩雅承認是忍不住。她又不知道臨公布賽果前一刻，鏡頭影到她狂深呼吸，便即說想看重播。

衛詩雅大讚丈夫很旺她，搞笑說以後所有重要場合，都會當他是吉祥物帶在身邊，或者整成公仔鎖匙扣掛上身。有說事業和愛情兩得意，衛詩雅感恩和開心，幸運遇到很多善良的人。她不敢說自己是人生勝利組，她說：「我會繼續努力，經過今晚瞓醒後又是新的一日，預備看新劇本。本身我和老公未有生育打算，小朋友有又得，無又得。」衛詩雅封后之後無意片酬加價，盼與行業共渡難關。

在頒獎禮被鏡頭影到哭成淚人的朱栢康，被嘲笑有10公升眼淚，他解釋因見到衛詩雅一直很努力，獲獎替她很高興。他本人得男配角，亦感到光宗耀祖和榮幸，但讚賞每位頒獎禮入圍者都是值得去拿獎。他說：「得獎後當然想加片酬，但知市道低迷，是可以有得傾，最緊要劇本、角色、班底好，得獎後我想放假一天好好休息才再開工。」

相關新聞：金像獎｜獲楊受成力邀簽做英皇歌手 林家謙受寵若驚：佢可能飲醉

（即時娛樂）