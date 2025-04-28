The Flame中環快閃演出 KIT讚霆鋒個唱舞台設計顛覆想像 (18:14)

本地獨立樂隊The Flame今天（28日）在中環街頭舉行快閃演出，吸引逾百上班族駐足圍觀，將商業區瞬間轉化為露天音樂廳。

早前成功呼喚謝霆鋒而在網絡爆紅，變成流量密碼的The Flame，主音KIT（張潔瑩）憶述樂隊10多年堅持busking，從最初數十觀眾到如今千人圍觀，大家都好開心。

談及謝霆鋒剛完成啟德演唱會，KIT難掩興奮，她透露開心搶到偶像演唱會門票，更大讚演唱會舞台設計顛覆想像：「入到場我都嘩嘩聲，成個演唱會製作，令我打開對眼，幾萬觀眾一齊唱歌，舞台特效好令人驚訝，真係好好睇！」

上月網絡召喚謝霆鋒獲本尊驚喜現身，更引來「軒公」助陣，KIT坦言此經歷如同都市傳說：「當晚維港夜色與成千人合唱的聲浪，正是專屬香港人浪漫記憶，真係好意外，尤其軒公冇夾過話會出現，好大驚喜，佢個晚都玩咗好耐。」

The Flame近期創作了最新單曲《美》，他們表示新歌MV也是busking時實拍，收錄真實觀眾及Fans互動鏡頭：「冇諗過拍嗰日Fans會自發配合舞蹈設計，呢份集體創作令作品更具生命力，大家得閒可以去睇個MV。」

相關新聞：張敬軒驚喜現身街頭樂隊The Flame海濱Busking現場 謝霆鋒視像支持

（即時娛樂）