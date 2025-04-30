邱彥筒落選金像獎沒失望 許軼近乎素顏拍劇 收工轉妝落淚 (18:46)

岑珈其、林宣妤、麥沛東、楊偉倫、邱彥筒（Marf）與許軼（Day）等，今天（30日）出席ViuTV新劇《哪一天我們會紅》記者會。Marf在劇中飾演頻道幕後決策人，既要管數又要做KOL的經理人。她直言數學麻麻，現實與角色有出入，為演好角色有參考COLLAR經理人戴穎的工作情况。談到在剛過去的「第43屆香港電影金像獎」失落「最佳新演員」及「最佳原創電影歌曲」，她說︰「沒失望。我有看過《爸爸》，蘇文濤沒演出經驗又是小朋友，卻將複雜角色演得好好。他獲獎，我替他開心﹗歌曲方面，我很喜歡歌曲《㪐㩿》，能跟這團隊合作已滿足，加上有份入圍已很開心，希望團隊沒有因為我而有任何失落。」重提擔任Coldplay演唱會暖場嘉賓一事，Marf強調沒有走後門，自言幸運才被選中。

Day在劇中飾演中學生，有穿旗袍校服造型，又化接近素顏的淡妝，與平日的形象很不同。她說︰「我遷就角色而刻意化淡妝，其間又要跟COLLAR演出，立刻化回女團妝容，突然看不習慣自己的樣子而哭了出來。」岑珈其扮演頻道創辦人，強調劇集內容絕對沒影射其他網台，只是可能與現實有些相似。林宣妤飾演KOL界女神，她自嘲夠麻甩不似女神，如訪問期間會為舒服而脫下高跟鞋。岑珈其讚她為人夠真，透露兩人在劇中演情侶。他說︰「宣妤很真及善良，最重要大家合作時互相信任。岑珈其提到金像獎當晚得知好友朱栢康奪「最佳男配角」時開心到眼濕濕，在後台見面立即送上擁抱。他說︰「栢康演技好，付出很多努力和心機，而且很有天分。」談到兩人數年前拍攝的爆粗短片被翻炒，他笑言要封朱栢康做YouTube始祖。

（即時娛樂）