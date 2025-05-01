陳法拉卸下金像獎《贖夢》濃妝趕赴意大利 華麗轉身欣賞時裝騷 (20:33)

陳法拉日前變身《贖夢》中紀慧玲角色赤腳亮相《第43屆香港電影金像獎頒獎禮》後，便連人帶妝飛奔機場，夜機飛往意大利出席時尚品牌早春度假系列時裝秀。抵達意大利科莫湖後，法拉終於鬆一口氣，她說：「《金像獎》頒獎禮後僅卸下特效妝便直奔機場，一臉濃妝只怕嚇親途人，第一時間衝往淋浴，才步出浴室便last call上機，原本一身清爽又跑到身水身汗，從未試過如此趕急，但今次全程穿上鞋，沒有赤腳。」

經過12小時行程，法拉一個華麗轉身，整個人回復朝氣。她感覺舒泰說：「今次大會安排出席的嘉賓入住一個作為秀場的度假勝地，期間有機會參觀當地十七世紀的大宅、城堡，好有意大利度假感覺，此情此景令自己由原本緊張節奏鬆馳下來，置身時裝騷中，好像走入童話世界，好浪漫。之後又可以見到自己心儀的演員、導演，包括Sofia Coppola（蘇菲亞哥普拉），而有些之前也認識，再次相遇，份外親切。這兩天心情由華麗璀璨回歸平淡，享受另一種低調的華麗。」

《贖夢》截止前日票房逾1200萬，法拉難得返港，趁出席香港電影金像獎，在導演張家輝建議下，以戲中蔡辛強和紀慧玲的角色上台頒獎 ，有電影感切合香港電影主題，如家輝所說「台下中意電影的都是痴線㗎！」又可順道宣傳，加上電影仍在上映，一舉多得，她還見到不少電影人和圈中友好，這次香港之行很充實。

（即時娛樂）