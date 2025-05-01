張繼聰指金像獎董事局正調查選票被填事件 會盡快有結果 (21:53)

退役NBA名宿戴歷羅斯（Derrick Rose）今晚與周柏豪、張繼聰到修頓球場出席《NBA傳奇巨星Derrick Rose香港粉絲見面會》，同一隊與其他籃球學員作賽。張繼聰把握機會攞球衣給Derrick Rose簽名：「件波衫是10幾年前著過來打波，有點殘，希望他感受到我對籃球熱愛。兒子都想來，但要應付考試，所以交件波衫給Derrick Rose簽名。」他指Derrick Rose是他的重要回憶一部份，對方是英雄，人生經歷很勵志：「Derrick Rose出道已是天之驕子，傷患後仍不放棄，不屈不撓精神，好熱血，睇過他的故事，真的可以拍成電影，可以鼓勵大家。」

網傳自稱「金像獎選民」的網民表示收到一張「最佳音響效果」選票被填上《九龍城寨之圍城》，張繼聰是金像獎董事局成員表示知道此事，董事局內部已即時開會討論，正在調查中，大家很認真對待，會盡快有結果：「金像獎的機制好認真，我加入董事局前都是選民，好少出問題，收到是全新表格，現在調查中，盡快交代。」至於盧鎮業獲「最佳衣著獎」時字幕出錯朱栢康，他認有少許出錯，會作出改善。他說金像獎已盡力做到完美，當晚大致順利，瑕疵難免，金像獎協會會賽後檢討。

周柏豪視Derrick Rose為超級偶像，Derrick Rose之前每場賽事他都有看直播，NBA眾多球星當中，Derrick Rose是他接觸最多一位，曾在多個品牌活動同場，有傾偈，他將對方為他簽名的波衫裱起。他說：「今日再見到他好開心，在後台見面，他問我近況，我話最近正在巡唱，他不知我是歌手。」他與Derrick Rose曾一對一作賽，他雖然只取得一分，但是美好回憶。他讚對方有魅力，球技超卓，做人態度非常好，對所有人都很有禮貌，值得他崇拜。他指兒子以前不喜歡籃球子，最近報籃球訓練班，慢慢愛上這運動。兒子有否他打籃球天份？他笑說：「我都無天份，剩下去給他都唔多，全靠後天補救。我唱歌都無天份，都是後天補救。」

（即時娛樂）