虎毒不｜陳小娟談善言獲邀參與烏甸尼遠東電影節 (21:08)

談善言對旅程感滿意：「我很高興有機會品嘗不同意大利美食，還能與當地電影人交流，獲得不同意見和反饋，希望明年能有機會再次回來！」（大會提供）

由談善言和盧鎮業主演的電影《虎毒不》，近期在國際影壇上獲得亮眼成績，繼早前於第37屆東京國際電影節「女性賦權單元」，成為首部入選該單元的港產片、第29屆釜山國際電影節、2024台北金馬影展、新加坡華語電影節後，再次傳來喜訊。《虎毒不》獲邀參與意大利烏甸尼遠東電影節（Udine Far East Film Festival）。這項殊榮進一步肯定《虎》的藝術成就和國際影響力，為這部以女性為主導的作品增添意義。

《虎毒不》導演陳小娟及女主角談善言，在烏甸尼國際電影節上與觀眾分享電影創作過程及背後故事，放映結束後，當地觀眾起立鼓掌持續3分鐘，談善言興奮表示：「我非常高興，因《虎毒不》首次來到意大利參加電影節，深切感受到當地觀眾對電影的熱愛！」她對旅程感到非常滿意：「我很高興有機會品嘗不同意大利美食，還能與當地電影人交流，獲得不同意見和反饋，希望明年能有機會再次回來！」

導演陳小娟同樣感到滿足：「我很高興能再次到訪烏甸尼，自上次《淪落人》以來，已經過了幾年，但仍然有一種熟悉感覺，讓人感到溫暖和快樂。」導演還把握機會與觀眾交流當地母職經驗：「此次電影節之旅，是我第一次將《虎毒不》帶到亞洲以外的地方，我事前非常期待當地觀眾反應。

我很好奇生活在歐洲文化中的觀眾，如何看待母親這一角色，以及他們對劇中淑貞生活的感受。我也希望能了解在意大利作為媽媽的生活是怎樣的。很高興見到觀眾們如此熱情，交流中很高興得知當地女性，同樣產生共鳴，亦有不少男性觀眾眼泛淚光，想起自己的母親。」

《虎毒不》陳小娟及談善言在烏甸尼遠東電影節上，與觀眾交流的同時，戲中的盧鎮業及強尼，亦在香港馬不停蹄謝票，並與現場觀眾討論「愛妻號」秘訣。

「男主外，女主內」的家庭分工，在世俗價值觀中習以為常，被觀眾問道怎樣看待「女主外，男主內」的性別分工轉換時，盧鎮業說：「只要夫妻之間能溝通出可行的方案，這樣『女主外，男主內』的安排是沒有問題的。所謂『可行』是指我們需要考慮清楚，這樣轉換會不會反倒令阿偉（即男方）變成支撐不住的那一方？所以問題不僅僅在於誰主外、誰主內，更重要的是夫妻之間，如何溝通出經營家庭的共識。

舉例來說，負責外出工作的一方，是否也能分擔家務；負責照顧孩子的一方，是否也有做兼職的空間。每個家庭都有各自的特性，最重要是彼此願意溝通。」

家庭分工最重要是各司其職，盧鎮業表示：「最近我與一個剛成為爸爸的朋友聊天，他告訴我，他就是他們家的『淑貞』，太太正是家庭主要經濟支柱，而他則負責在家照顧孩子。決定這樣分工前，他們花了不少時間溝通，留意到太太的情緒很容易被孩子牽動，老公則完全不受影響、不怕小朋友鬧脾氣的類型，也相對適合擔任照顧者角色，於是兩夫妻便找出了『女主外，男主內』的家庭分工模式，這位朋友的故事對我來說是很大的啟發。」

強尼亦在謝票時談到，荷爾蒙的變化對女性的影響：「雖然爸爸和媽媽面對的外在環境是相似的，例如照顧孩子、家庭生活和各種負擔，但內在的感受卻大相徑庭。對於一位剛生完孩子的女性來說，荷爾蒙的變化既可愛又可恨，這種影響是旁邊的丈夫，無法完全理解或感受到的。

即使他們身處同一環境，丈夫也無法體會太太在大腦或身體上的那種感受。至於太太能否直接表達自己的感受，我認為這也不一定容易。她可能是第一次經歷這種轉變，尚未完全弄清楚自己的狀况，對內在的影響感到困惑，只知道感受非常複雜。對於旁人來說，要理解一位媽媽所面對的挑戰，除了外在環境的壓力，還要考慮到媽媽要獨自面對的內在的感受，是複雜上又加複雜的。」

對於媽媽面對的壓力，強尼覺得只要每人多行一小步，局面就會有很大的不同。他說：「就算是作為淑貞大哥的志堅，無可厚非，人總是要先顧好自己的事情。如果今天我們要求阿偉180°轉變、阿哥180°轉變、奶奶180°轉變、麵包舖老闆180°轉變——這是不現實的。然而，如果每個人都能貢獻10°的轉變，那麼加起來，對於淑貞來說，局面可能就會有180°的不同。」

（即時娛樂）