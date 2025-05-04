陳淽菁最怕與鄧梓峰合作做騷︰過到初一過唔到十五 (15:22)

阮兆祥、梅小惠、江欣燕主持的TVB節目《友乜唔講得》今晚（4日）播出新一集，請來司儀界「神雕俠侶」鄧梓峰與陳淽菁現身分享。鄧梓峰與陳淽菁工作時很有默契，陳淽菁卻說每次遇上他也沒好事發生。她表示︰「我好驚見到佢，見到佢過到初一過唔到十五。我同佢做倒數節目，我係會攞Cue Card。我覺得揸住唔睇一件事，但以防萬一有咩事。佢仲叫我唔好成日驚驚青青，然後到正式倒數，佢又會突然問我：『一陣講咩？』然後我就話：『得喇，你睇啦！』所以我攞Cue Card唔係我睇，係畀佢睇。」鄧梓峰自辯：「我平衡番佢，我成日覺得佢做咩壓力咁大、咁辛苦啫，點解我可以又叫呢樣食又叫嗰樣食，但佢就茶都冇杯。」

淽菁說鄧梓峰太單純、太易信人。兩人透露最糟糕的一次合作，是在倒數活動上誤信工作人員指示報錯倒數時間，差異達50秒，非常慌張。雖然不時在合作上驚險百出，陳淽菁仍盛讚鄧梓峰是極暖心拍檔：「我做騷一定要個拍檔肯蹺住我出去，因為我有少少長短腳，行落樓梯時真係會仆親。同鄧梓峰一齊，我就會好安心，佢呢啲位會好保護我。」鄧梓峰與陳淽菁異口同聲表示最怕跟阮兆祥合作，鄧梓峰解釋︰「同祥仔合作，好易顯得自己好蠢﹗」陳淽菁則說︰「真係冇辦法過到嗰一日﹗」

鄧梓峰花名「十郎」，他透露名字是梅小惠改的︰「嗰時1991年，我啱啱加入TVB無耐就被安排去華東水災派發物資。我嗰時新加入，冇理由好多嘢講，咁佢（小惠）就話『乜你成日十吓十吓咁㗎』，就開始叫我『十郎』喇﹗佢返到香港後再將我呢個名發揚光大，咁就嗌咗30年。」梅小惠笑謂：「我冇諗過成為代表作。」鄧梓峰還有「輕輕鬆鬆鄧梓峰」稱號，他被江欣燕追問零壓力秘訣時說：「其實好多嘢都有壓力，只不過我可能用個笑容帶過咗。我成日覺得只要有樣嘢要我好專注咁做，做完我反而更加輕鬆。」

（即時娛樂）