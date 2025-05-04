虛擬情人｜朱敏瀚預告邀藝人幫手宣傳 聞陳曉華3字 稱只關心王敏奕 (17:47)

王敏奕今天（4日）與朱敏瀚、楊卓娜等出席劇集《虛擬情人》宣傳活動時，稱近日忙於拍攝新劇《新聞女王2》而未有收看，但有觀看網民反應，知道觀眾也很欣賞朱敏瀚的演出。朱敏瀚表示《虛》劇播出前看過未加音樂、特效的版本，現在劇集播出後就不敢收看。他說︰「《虛擬情人》是兩年前拍的，覺得自己的演出有瑕疵，但也好好紀錄了一個時期的我。」對於有網民指《虛》的劇情太虛幻，他們表示那是一段充滿想像的愛情。朱敏瀚預告將以角色「Adam」身分與不同藝人互動宣傳，他被問到可有包括緋聞女友陳曉華時尷尬地說︰「監製要求是虛擬對象。陳曉華是真實對象？我只關心王敏奕。」

朱敏瀚表示劇集播出後，外出時被不少途人稱為「Adam」，當中以小朋友為主。他被問到可有多了女性影迷時笑言︰「小朋友都是女粉絲，未來可期﹗」王敏奕自封「跨境學童」，說完成活動後便返回深圳繼續拍攝《新聞女王2》。她大讚《新聞女王2》的劇本好好，拍得辛苦但開心。內地正值五一黃金周，她被問到是否要花長時間過關時，說多數在晚上過關避開人潮。楊卓娜在劇中有跳鋼管舞場面，她表示拍攝時很尷尬，因此未有觀看網民留言，希望觀眾反應正面。楊卓娜說︰「我較保守，曾對監製說不能像現實中的鋼管舞者那麼性感。」談到丈夫對其演出的評價，她笑指老公以「核突」來形容，可能因為不是跳給他看。

（即時娛樂）