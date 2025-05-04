陳慧琳保密嘉賓名單 7月開騷打造紅館史上最長延伸舞台 (19:46)

陳慧琳（Kelly）今天（4日）為7月紅館騷《陳慧琳 Season 2萬人結界演唱會》舉行記者會，獲前輩秦沛及大批粉絲到場支持。演唱會暫定8場，Kelly稱如反應好有機會加場。10年沒在港開騷，她表示心情興奮︰「雖然隔咗兩個世代，但經過之前巡迴就好似上咗鏈咁，撻着咗個掣。」

為配合今年入行30年，Kelly透露個唱會設置時光隧道，帶觀眾回到30年前。她屆時將全唱廣東歌，包括新、舊歌曲及一些「滄海遺珠」。舞台設計上，Kelly預告會打造紅館史上最長的延伸舞台︰「屆時山頂嘅觀眾，手長啲都會同我握到手，舞台亦會有好多機關。」王力宏日前在內地開騷時因升降台提早下降而踏空跌落升降台，幸有驚無險。Kelly說：「見到都驚！我都有少少擔心，不過到時會有導演提醒，我亦唔覺得著住對高踭鞋可以好靈活咁周圍跳嚟跳去，都應該安全。今次開騷會有6、7個造型，都係行型格路線，唔會專登露乜嘢出嚟。我都未練，點露？練到先會露出嚟。如果練到，當然露，都最後機會喇﹗」

Kelly事前不知秦沛到場，笑言沒想到記者會也有神秘嘉賓。她說︰「我諗佢路過啫，可能嚟買嘢食。不過，佢個女（姜麗文）寫過首歌畀我，我都未親自多謝。趁頭先同佢講咗多謝，舒服晒！」Kelly表示演唱會嘉賓名單已定得七七八八，目前只是未落實受邀嘉賓會在哪一場現身。她被問到可有盧瀚霆及張家輝時說︰「因為係神秘，所以唔可以講住。到時嘉賓一出場，觀眾見到癲咗至好玩，預咗就唔好玩喇﹗」

至於丈夫劉建浩（Alex）及兩名兒子劉昇及劉琛可會晚晚捧場，Kelly說︰「老公已反問係咪睇一場就得。冇所謂﹗兩個仔忙考試，未有心情講玩。我唔會安排兩個仔上台，免得自己又要擔心多一樣嘢。」至於大仔劉昇屆時可會帶女友入場，她說︰「唔清楚喎，見到咪開心囉﹗日日都變，我都未見過，但聽聞過有啲故事仔咁啦﹗我邀請？等佢哋自由發揮會好啲，就算帶埋女友父母嚟睇都無任歡迎。」

（即時娛樂）