姚焯菲排音樂劇想與邱傲然打破隔膜 鍾柔美專心學業減少工作 (20:16)

姚焯菲（Chantel）今天（4日）與鍾柔美（Yumi）、胡子彤等出席嘉年華會時，稱近日因同時要綵排音樂劇及拍攝《愛‧回家之開心速遞》，少了時間放在音樂上，因此一有空就練歌。她透露早前趁空檔與家人到日本旅行︰「聽到好多人話7月唔好去日本，所以就趁之前去。我唔係信，但聽到人咁講咪跟風囉！」談到與MIRROR成員邱傲然（Tiger）在音樂劇上合作，Chantel說︰「我哋仲未真正開始夾，我諗佢有其他工作忙緊。第一次圍讀時，佢都在場，相信會順利。Tiger係個好I嘅人，我就係偏向E嘅I人，希望可以同佢熟絡啲，就唔會好似依家咁有少少尷尬，睇吓點樣打破隔膜。」正忙於考試的Yumi稱很大壓力，希望有好成績，可以轉讀大學，因此要專注學業，少了時間工作。她說︰「已經5月，我仍未正式出新歌，不過已經製作緊，相信考完試就可以專心工作。」

胡子彤以歌手身分到場，稱今年會放多些時間在音樂。他說︰「我當今年係自己嘅音樂新人年，預計會出3、4首歌。會唔會跳唱？大家都覺得我個樣好似跳唱，其實我唔抗拒，但真係要練，睇吓遲啲有冇機會向林峯取經。我會以佢為目標，但鬥Chok就唔夠佢嚟，佢係始祖。」胡子彤透露年尾將演出新戲，他被問到是否《九龍城寨之龍頭》或《終章》時說︰「都係嗰啲啦，所以依家都要勤於操練，相信會比上集打得更勁，邊個班底都好，如果去到神級前輩一齊參與，不論周潤發或梁朝偉都好，我真係唔知，但如果有機會，我會好開心。」對於《九龍城寨之圍城》捲入金像獎做票風波，胡子彤稱電影得獎是否實至名歸由觀眾決定，他認為團隊已盡了力。

（即時娛樂）