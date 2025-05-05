楊丞琳亞博開騷 性感歌衫曬女人味 派心送吻唱廣東歌冧港迷 (12:28)

闊別7年，楊丞琳昨晚（4日）在亞洲國際博覽館Arena舉行《楊丞琳「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會 香港站》，全場爆滿。

昨天下午，粉絲於亞博應援，設立打卡位外，更大派應援物令個唱變成大型Fans聚會，不少圈中人如劉德華、容祖兒、Twins、張栢芝、王祖藍、李亞男夫婦等送上花籃祝賀，陳妍希更驚喜現身捧場。

開完時楊丞琳勁歌熱舞大唱《BAD LADY》，瞬間炒熱全場氣氛，她以廣東話向Fans打招呼：「香港嘅朋友有冇掛住我？好耐冇見！係咪好多人係其他地方飛嚟？我好掛住你哋。」她搞笑表示昨晚性感造型是香港Fans的bonus！

楊丞琳不時與台下樂迷互動，當聽到讚她靚時，她亦鬼馬回應：「知道我唔似40歲，20歲呀嘛！講笑咋，隨着年紀嘅變化，唱歌聲音都有改變，人生不同階段味道不一樣，今（昨）晚演唱會彷彿係重走自己青春一遍！」

楊丞琳演唱近40首歌曲，更不時向Fans派心及飛吻，樂迷亦大合唱，舞台機關重重，舞台大屏幕配合多重投影畫面與特效，令觀眾看得投入，據悉演唱會豪花數百萬將個唱重置香港。

楊丞琳頻換歌衫，不乏「Deep V」晚裝，「女人味」爆燈，同時她亦唱了不少廣東歌包括《我們都是這樣長大》、《越難越愛》和《俏郎君》，其間一度感觸落淚：「香港有好多工作人員睇住我成長，其中一位去年離開咗，以前係佢教我拼音，同埋教我唱廣東歌一定要標準。雖然我係廣東人，但係我嘅背景唔係成日講到，所以每次唱廣東歌都要下苦功，唔係意思就算！」

演唱會近晚上11時45分完結，楊丞琳向Fans表達謝意：「我也愛你們，但是如果要坐交通工具的朋友，我也知道你愛我，但回家也是很重要的，因為有你哋，我《像是一顆星星》！」

（即時娛樂）