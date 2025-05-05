碧咸曬50歲生日派對照 大仔夫婦繼續無影 (18:47)

碧咸曾感觸表示家人對他而言最重要，公開的生日派對照片中，分別有他與兩名兒子及女兒的合照。（網上圖片）

碧咸的二仔羅密歐與大哥布魯克林的舊愛拍拖，兄弟因而傳不和，據報羅密歐在父親的生日晚宴上致辭。（網上圖片）

碧咸（右圖右）本月2日踏入50歲，連日來跟家人慶祝，但每個活動均未見大仔布魯克林和新抱妮歌拉佩斯的蹤影。（網上圖片）

英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）本月2日正式「入五」，繼上月在美國邁阿密設宴廣邀親朋提早祝壽後，生日周更安排連串慶祝活動，包括「碧咸嫂」維多利亞（Victoria Beckham）租了私人飛機，接老公及兒子羅密歐、告魯斯和女兒哈七，從英國盧頓機場飛往法國波爾多碧咸最喜歡的酒莊共享午宴，之後再到巴黎的 L'Ami Louis食晚飯。從碧咸夫婦在社交平台公開的照片所見，他們享用的Petrus紅酒，估計售價至少3000英鎊（約3萬港元），當晚一行人並下榻巴黎五星級的瑞瑟夫酒店（La Reserve）。

其實除了快閃法國，維多利亞又安排親友在他們位於科茲窩的莊園度過愉快晚上，到周末則在倫敦的米芝蓮三星餐廳Core招待《神探福爾摩斯》導演佳烈治（Guy Ritchie）、《職業特工隊》湯告魯斯（Tom Cruise）、「地獄廚神」拉姆齊（Gordan Ramsay）、《靚太唔易做》伊娃朗歌妮亞（Eva Longoria）、曼聯名宿加利尼維利（Gary Neville）等好友；不過，無論哪一場慶生活動，碧咸的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）及太太妮歌拉佩斯（Nicola Peltz）均未見蹤影。維多利亞公開生日派對照片的同時留言表示「與家人及朋友創造特別的回憶，我愛你們所有人」，並標注了兒子羅密歐、告魯斯及女兒哈七，卻獨缺大仔和新抱的名字，再次引來布魯克林夫婦與家人不和的揣測。

據英媒報道，布魯克林及妮歌拉佩斯上周身在英國，是否已秘密為爸爸祝壽而不想露面，不得而知，但今日在美國紐約舉行的時裝界大事Met Gala，兩人則在嘉賓名單之上。

（即時娛樂）