汪明荃上海演唱會圓滿完成 6.13廣州繼續開騷 (15:16)

《阿姐DIVA汪明荃演唱會2025》上海站已經圓滿完成，汪明荃（阿姐）在家鄉展現歌唱實力，一套套華麗造型在精心設計的舞台襯托下美侖美奐，一首首金曲配上歌舞不斷將演唱會氣氛推至高潮，完美詮釋阿姐《DIVA》含義！從經典曲目的「原汁原味」直至傳統與現代的藝術衝撞，78歲的「阿姐」引領全場觀眾踏上半個世紀的情感之旅，唱出幾代人心中的「萬水千山」。

阿姐的人生軌跡像一部長達半個世紀的精彩劇目，在出道50多年後，阿姐在個唱上海站，依然盡自己所能，把出道58年累積下來的藝術沉澱濃縮於精心籌備的演出當中。憑借自身的堅守，阿姐努力向世人表明，年齡永遠無法阻擋夢想，唯有熱愛才是持久的動力源泉。她分享過堅守初心的要訣：「熱愛並持之以恆。」

「只要歌迷們願意聽，那我就會不斷地唱下去」，這就是汪明荃自身藝術信念的體現，她仔細斟酌過演唱會每個細節，從舞台佈置到曲目選擇，都包含她對於藝術的認知。這次上海演唱會，很多經典歌曲重新編曲，那首陪伴了大家40多年的《萬水千山總是情》，完全按照它最開始樣子呈現出來。

演唱會現場，阿姐不僅演唱多首流行經典，她還繼往開來融入不少創新。無論是舞美還是音樂方面，都盡力給觀眾帶來現代與傳統相融合表演。她的演唱會除了採用現代化視覺技術，還結合她醉心鑽研多年的粵劇表演、以及增添詩詞歌賦方面節目。阿姐將於6月13日赴廣州中山紀念堂開騷。

（即時娛樂）