李佳芯曾為男友煎雜扒 唔覺有追求者 自認擇偶條件簡單 (15:23)

李佳芯（Ali）今天（6日）聯同謝寧到觀塘，出席慈善機構舉辦的母親節活動，與一班病童製作蝴蝶酥，Ali自詡廚藝非常好，通常第一次炮製菜式，都有神來之筆不會失手，不過再下一次炮製，就會出現狀況，可能太過有信心。

問以前可有為男友下廚？她笑稱曾試過煎雜扒：「係咪好唔浪漫？只在乎心意，因為雜扒一定冇衰，加兩滴豉油同白飯，就會好鍾意食。」她認為不論男女，懂得下廚都會加分。問可有試過和廚師拍拖？她說：「冇，承你貴言啦！如果可以同廚師拍拖，都係一種福氣，因為包保永遠食到好嘢，如真係有廚師男友或老公，只要煮得好好食，我甘願洗碗。」

問現階段可有追求者？Ali則稱也不知有沒有：「真係唔覺眼，可能我學識整完蝴蝶酥就會有，我唔係要求好高，但又唔係完全冇要求，我只要求簡單，但呢個世界愈簡單愈難搵，緣分都唔能夠強求，𠵱家先專注工作。」

Ali下月底起程到馬來西亞，與黎諾懿合演的黑幫題材電視劇《義和》作準備，預計要拍攝2個多月，她透露角色很有氣場，問可有親熱戲？她笑說：「喺《BB來了》仲未夠親熱戲？呢方面唔係賣點，可能賣點係有氣場地除衫。」

Ali表示每年母親節，會相約家族中的媽媽聚會慶祝：「我覺得年紀愈大，要更珍惜家庭聚會，至於母親節禮物，年年都係5位數現金走唔甩，禮物都需要實際，希望成立工作室之後目標，就係將之前停留喺在5位數，衝上6位數。」

（即時娛樂）