劉德華不介意王晶爆舊情史 鄭則士讚有情有義 (22:18)

劉德華（華仔）、鄭則士（Kent哥）與導演邱禮濤今日出席電影《獵金•遊戲》香港首映禮。大會公布《獵金•遊戲》在內地5月1日上映至今，累計票房已1億4000萬人民幣。提到香港電影被指進入寒冬期，華仔笑說：「寒冬就著件羽絨再嚟過。」他對香港電影有信心，會再投資電影，但在能力範圍內，每部4、5百萬。

華仔跟Kent哥同受訪分享《獵金•遊戲》拍攝點滴，Kent哥稱跟華仔拍吵架戲雖然有劇本但互相自由發揮，說：「劉生（華仔）已經不是以前的劉生，到現場才知道他如何演繹，佢工作又認真，所以不敢怠慢。」日前團隊在北京出席宣傳活動，Kent 哥說要跟劉德華做人，指對方有情有義。他提到此事時眼濕濕，說：「幾感慨，佢（劉德華）做人有尺有度、有情有義，令我一生人非常感動。不是我一人個感受到，其他人都感受到，他表面通冷冰冰，其實內心熱辣滾燙，大家都睇到，他幫很多導演，用很多工作人員，用心去幫人和幫件事，最後效果好與否，未必事事如意，但他經常帶給大家驚喜事，高高低低實會有，但仍保持這種心態，認真難得。圈中有幾多人用心去做這件事，唔好用把口去幫，要用個心去幫。」

華仔認為很多人在這個圈一起努力，有一班志同道合朋友一齊是開心，希望未來有不同合作，產生更多火花，希望香港電影愈做愈開心。近日王晶在網上節目爆華仔跟前度喻可欣的拍拖舊事？他表示不介意，自己的感情生活大家也知道，只是講多一次。

（即時娛樂)