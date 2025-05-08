劉小慧視丈夫女兒為天賜禮物 感激蘇志威豐富人生 (17:32)

劉小慧與大女兒蘇君蕎（Yumi）早前到新城廣播，接受李有毅（Ben）和兒子李國煒（Benson）主持的《Ben同Benson『Chur』到行》錄音訪問。小慧在節目中透露當年是其胞兄獲星探發掘，哥哥帶同她去試鏡，最終她獲得合約，於是邊拍廣告電影邊讀書，之後更踏上歌星之路。她表示：「我五音唔係不全，但肯定唔係專業，唔似黎瑞恩係歌女，好細個已經係合唱團。當年寶麗金歌手全部實力派，但出咗啲偶像派又好成功，我一定係偶像派。」小慧表示已故歌手李國祥（KC）是她的圈中最好朋友︰「我之前做咗個訪問，一提起佢就係咁喊，今日好啲，冇喊。KC係我一生人裏面最好嘅朋友，佢知我最多秘密同最深入。黎瑞恩都係我好朋友，但好多時佢有佢忙，我同KC就經常聯絡。」

談到與丈夫蘇志威的兩名女兒君蕎（Yumi）及靖珺（Ina），小慧說她們是上天給自己的最大禮物︰「當然第一大禮物係我老公，冇佢就唔會有呢兩個女，佢畀咗我一個好完整嘅豐富人生。」Yumi表示小時候不太理解媽媽，覺得她十分長氣，現時學懂欣賞。Yumi說︰「其實媽咪係為我哋好。我好佩服佢開live講足成個鐘，好犀利，唔夠佢講。」小慧笑言：「冇人鍾意長氣，你唔講多次，佢哋根本當你無到。如果我講一次佢哋就做到，我想講半句添！」Yumi被問到可有被「星二代」這個標籤影響時說︰「冇乜大影響，咁我真係。我反而對外界聲音比較敏感，會有啲壓力，驚大家唔知點睇，如果我失敗咗會點呢。依家啲評語好激烈，我都有啲怕，但我會令自己呢一年再進步。父母畀我最實際幫助係咩？佢哋存在已經好足夠。」

（即時娛樂）