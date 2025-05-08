姚焯菲忙工作讀書未想拍拖 胡子彤首合作不怕有代溝 (18:40)

姚焯菲（Chantel）、胡子彤、張曼莎、張曼姿今天（8日）出席發布會，宣布合作聲演新城廣播劇《成長告訴我們的二三事》 。首次參與廣播劇的Chantel與胡子彤笑言鬥做「NG王」，Chantel表示︰「錄廣播劇比想像中困難，聲演講求聲線起伏，我錄完兩段獨白後嫌表現太平淡，要求NG重錄。我懷疑正式錄劇時，我會成為我們4個之中的『NG王』。不過，我的廣東話已進步，變得流暢，相信能在幾小時錄完5集廣播劇。」

Chantel透露其劇中角色抗拒拍拖，現實中的她亦暫時不想談戀愛。她說︰「雖然我已年滿18歲，父母也不反對我結識異性朋友，但我現階段忙於工作，又準備升學事宜，真的暫時不想拍拖。拒絕很多追求者？沒有，暫時沒有追求者。感情講緣分，如追求者現在出現，就是沒緣分。」Chantel表示未來的工作檔期已排滿，她已預留假期與婆婆、媽媽食飯慶祝母親節。Chantel說︰「我小時候沒錢買禮物，就會將家中的擺設包起，當禮物送給爸媽。他們拆開禮物時，覺得禮物熟口熟面，哈哈﹗我今年考慮重施故技，把家中的物件包起來當禮物，戲弄他們。我會另外準備禮物，但家人很留意我的新聞，他們看見報道，就沒驚喜了﹗」

首錄廣播劇的胡子彤心情戰戰兢兢︰「不會給自己太大壓力，最重要是大家開心，一起學習。」談到與3位年輕女藝人合作艷福不淺，他說︰「我以大哥哥身分照顧3位妹妹，沒有不安分的念頭，也不夠膽，尤其跟Chantel初次見面合作，怕會嚇怕她。」胡子彤稱會找方法跟Chantel混熟，務求建立出默契。談到Chantel只得18歲，33歲胡子彤驚訝地說︰「我們有年齡差，但不擔心有代溝。我曾當棒球教練，與學生溝通沒問題，跟比我年輕12歲的許恩怡也談得來。」他自言經驗尚淺，視古天樂、林峯為「爸爸」和「大哥哥」，以他們為學習榜樣。談到林峯本月紅館開騷，胡子彤默認將擔任演出嘉賓，但只唱歌不跳舞。他說︰「我不及他Chok，他是天生的。」

（即時娛樂）