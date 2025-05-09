魏嘉瑩偕琳誼來港宣傳 讚燒肉油雞飯配凍檸茶天堂級美食 (13:57)

台灣唱作女歌手魏嘉瑩（小魏）和琳誼（Ring）昨晚（8日）在旺角舉行新歌搶聽會，吸引大批粉絲捧場。兩人先以廣東話自我介紹，已數度來港的小魏讚自己廣東話進步了一點；首次來港演出的Ring則表示有點緊張。她們先後獻唱，其間走落台與粉絲近距離接觸，握手和拍照。她們合唱時，Ring表示此行吃了叉雞飯，並以廣東話說「叉雞飯，好食」，還說想去山頂和蠟像館。小魏則想逛公仔店，她又表示︰「燒肉油雞飯配一杯凍檸茶是『天堂』﹗」

兩人在台上不停鬥嘴，小魏見Ring的辮子有多個看似膠布的白色蝴蝶結，笑問其頭髮是否受傷。Ring問小魏是否因為喜歡她才找她合唱，小魏笑說︰「很難說，在那麼多人面前不好意思說。你很熱情，令我的心卜通卜通跳。」說到Ring的優點時，小魏說︰「漂亮、很會唱歌、吃很多，不浪費食物都是優點。」5月14日是小魏生日，現場粉絲合唱生日歌，小魏感動，多謝大家提前跟她慶生。她表示生日當天會在工作中度過，生日願望希望身體健康。Ring打算帶小魏吃好味的東西。

小魏受訪時表示再次來港很興奮，想不到粉絲仍那麼熱情。Ring被問到小魏的優點時說︰「我們太熟，不想誇獎她﹗她很溫暖，未開口已知我想做什麼。」談到兩人在台上不停鬥嘴，小魏說：「我們經常鬥嘴，Ring的口才很好，很厲害，我鬥不過她，一定輸。她在鏡頭前已留情面，在鏡頭後更嚴重，所以我不會跟她吵架。」Ring讚小魏為人隨和、易相處。

小魏和Ring將擔任下周五月天的啟德主場館演唱會開場嘉賓，她們說期待又興奮，小魏表示︰「沾光了﹗謝謝大家對我們的照顧。如有機會，我也希望來港開演唱會。」

（即時娛樂）