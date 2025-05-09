梁芷珮逛女巫市集探索奇特商品 丈夫現高山反應錯手刪片 (16:24)

梁芷珮（Christy） 主持的TVB旅遊節目《南美潮什麼》今晚（9日）將播出新一集，Christy前往玻利維亞和秘魯交界—的的喀喀湖，在當地人的浮島上體驗撈鱒魚，並品嘗現撈現炸鱒魚。她之後去到期待已久的樹屋，對着日落浸溫泉，享受優美景色。參觀樹屋期間，Christy表示：「好想仔女同我一齊享受呢個咁靚嘅環境，前提係小朋友頂得住高山反應。」

原來Christy與老公Kenneth前往天空之鏡途中，Kenneth出現嚴重高山反應。Christy在節目中透露：「我哋都準備咗高山症藥，但佢依家暫時仲未食，因為我哋想試吓可唔可以唔食藥。」最後，Kenneth因嘔吐和頭痛要吃藥。Christy接受tvb.com訪問時談到當日情况，透露Kenneth因高山反應做了傻事。她說︰「我老公太迷糊關係，將其中一啲片delete咗，好彩嗰啲內容係一啲唔緊要嘅搭飛機過程。我哋今次搭咗21次飛機，我原本係想影多啲飛機嘅畫面畀大家睇，但因為咁今次變咗冇乜飛機鏡頭。」

Christy在本周節目中還體驗了近年在玻利維亞蔚為風潮的獨特文化活動 - 女子摔角。原來當地原住民婦女因長期飽受家暴和歧視，會透過練習摔角紓緩壓力、強身健體，並藉此打破傳統性別框架。女子摔角現場有一個意想不到的互動環節，摔角手們會口含一啖水後噴向台下觀眾，Christy提醒大家不要坐第一排座位。

Christy又去了拉巴斯（La Paz）的女巫市集，該市集可找到各種奇特商品，包括藥草、護身符、動物標本等。她深入了解了成為女巫的3大準則，其中一項竟是「被雷劈過而不死」。女巫市集還有販售各種藥水，Christy笑言款式應有盡有：「平時睇開星爺嘅電影好多嗰啲迷暈丹、含笑半步釘，原來女巫市集都有！」

（即時娛樂）