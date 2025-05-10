虛擬情人｜布樂文首拍劇演IT奇才 讚袁文傑極好人 (14:51)

王敏奕、朱敏瀚主演的TVB劇集《虛擬情人》昨晚（9日）一集有新角色亮相，他就是鍾作仁（袁文傑飾）助手Lay（布樂文，JB飾）。Lay是一名IT高手兼狂熱分子，他誤以為背後有虛擬情人Adam助攻的程晴（王敏奕飾）是IT強人，數度忍不住流露敬佩之情。《虛擬》是JB演出的首部劇集，他接受TVB.COM訪問時表示拍攝時超級緊張，幸好前輩兼對手袁文傑及黃子恆等超級好人，與他分享不少演戲心得。

談到劇中波士袁文傑，JB說：「佢真係超級勁好人，見到我初初入劇組時好驚咁，就全程帶住我、幫我練對白，又成日請我食宵夜。最得意嘅係，我哋拍劇嗰時撞啱我哋前後腳生日，原來我哋生日只係爭一日，所以有晚我哋就一齊喺公司Canteen撐枱腳食飯慶生。雖然套劇都拍完兩年，但最近宣傳活動見番袁文傑，佢仲記得我個名，仲記得我拍劇嗰陣仲讀緊書同好忙，Super nice。」

JB的父親為印度人，母親為香港人，他中學時曾任學校足球隊隊長，亦曾獲香港學校戲劇節頒發傑出演員獎，2017年獲得香港傑出學生獎，同時擁有八級色士風及五級鋼琴資格。雖然JB在2021年開展了自己的演藝事業，但未放棄讀書，主修工商管理學士及副修法律科課程，早前還以交換生身分到日本留學半年，並參與當地樂團的表演。

（即時娛樂）