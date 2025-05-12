Dear Jane成軍20年 紅館開騷唱盡經典 Tim兒子台下彈結他搶鏡 (14:10)

場外應援同樣熱烈，Dear Jane拜神儀式已吸引數百粉絲圍觀，成員更親民合照互動。後台被粉絲禮物「淹沒」，包括4位成員肖像包裝限定版薯片、炸雞、漢堡包等。（大會提供）

適逢昨晚母親節，鼓手Nice「轉行」擔任主唱，向台下觀眾高喊「媽咪我愛你」。（大會提供）

4位成員左起：伍漢邦（Jackal）﹑翁厚樑（Howie）﹑黃天翱（Tim）及黎俊華（Nice），以音樂回饋樂迷20年不離不棄。（大會提供）

Tim的老婆楊洛婷和子女在後台合照。（Ig圖片/大會提供）

Dear Jane昨晚在紅館開騷，主音Tim的太太楊洛婷和子女捧場，囝囝更即興在台下彈玩具結他，相當搶鏡。（大會提供/Ig圖片）

成軍20年的樂隊Dear Jane，昨晚（11日）於紅館舉行一連4場《Dearest Dear Jane Live 2025》演唱會頭場。4位成員黃天翱（Tim）、翁厚樑（Howie）、伍漢邦（Jackal）及黎俊華（Nice），以音樂回饋樂迷20年不離不棄，首場演出座無虛席，全場觀眾從開場到Encore都情緒高漲，見證這支本土樂隊的熱血里程碑。

演唱會以《浮床》揭開序幕，Tim以歌詞「多謝你，伴我惶恐歲月中漂盪」，道盡對樂迷的感激，緊接《多謝你自己》已將氣氛推向高潮，歌詞「留十秒好好多謝最初的自己」，呼應樂隊20年堅持，引發歌迷共鳴。隨後《最後一間唱片舖》﹑《人類不宜飛行》和《銀河修理員》等金曲連發，觀眾幾乎全程站立，揮舞手機燈海並齊聲跟唱，歡呼、吶喊、笑聲﹑掌聲和合唱聲震裂紅館。

適逢昨晚母親節，鼓手Nice「轉行」擔任主唱，向台下觀眾高喊「媽咪我愛你」，Tim及Jackal也跟台下家人打招呼，大叫「媽咪我愛你」，Howie感性表示：「有些媽媽已不在身邊，但家人的愛永遠同在」，溫馨場面令全場動容。

成員大玩「交換樂器」環節，展現默契之外的幽默魅力，Howie笑稱：「這是Dear Jane演唱會傳統，20年點會冇？」Tim太太楊洛婷帶同子女捧場，最搞笑是兒子Tristan帶玩具小結他於台下，整晚不停跟著爸爸瘋狂彈奏，又跳又叫，非常搶鏡，現場歌迷大讚Tristan可愛又有型又有台風，彈得似模似樣、台風勁過爸爸，又笑指Dear Jane有多位新成員！

演唱會中場，Dear Jane用大會鏡頭捕捉現場歌迷情侶，被鏡頭帶到熒光幕上的歌迷，大方跟伴侶咀嘴。

首場嘉賓星光熠熠，包括MIRROR成員盧瀚霆Anson Lo、林盛斌（Bob）一家、少爺占，以及《哀的美敦書》﹑《人類不宜飛行》﹑《銀河修理員》等MV主角陳健朗、柯煒林、程人富，阿冰等現身支持。

場外應援同樣熱烈，Dear Jane拜神儀式已吸引數百粉絲圍觀，成員更親民合照互動。後台被粉絲禮物「淹沒」，包括4位成員肖像包裝限定版薯片、炸雞、漢堡包，以及星空感應Postcard、巨型橫額等，Tim笑言：「未開騷已食到變豬扒！」更逐一試吃後，帶回化妝間與隊友分享。

演唱會近3小時演出後，以《二十年後的歌》及《聖馬力諾之心》寫下句點，Dear Jane這20年最珍貴的禮物，是歌迷讓他們的作品，成為大家人生的配樂，演唱會尾聲，4子向觀眾深深鞠躬，全場淚光歡呼聲交織，為首晚演出寫下完美註腳。

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（即時娛樂）