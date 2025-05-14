棒棒堂威廉捲逃兵案 貼相稱已赴派出所：我主動面對配合 (13:27)

藝人陳大天參與《三個傻瓜》舞台劇，將於5月17日在台南演出，未知事件會否影響到他的演出。（中時圖片）

據台灣傳媒報道，五堅情成員陳零九、大根（黃亮鈞）、棒棒堂的威廉（廖亦崟）等，驚爆捲逃兵案，事件震驚演藝圈。對於威廉是否涉案，經理人起初回應：「正在了解中，他人目前正在出外景。」其後再次回應：「目前威廉正在綠島進行節目拍攝，已主動就近至綠島派出所釐清真相，並於最短時間內調整行程回台主動配合調查，謝謝大家關心。」威廉本人也在fb貼相並發文：「別擔心，我主動面對配合。」

同樣涉案的台灣藝人陳大天，將於5月17日在台南演出《三個傻瓜》舞台劇，至於會否受影響演出，劇場方面回應：「我們了解狀況後統一回覆喔，謝謝。」陳大天經理人也回應：「不好意思，因為公司也都不太清楚，我們現在也正在了解中。」

陳大天同時也參與《莎姆雷特》舞台劇，並在5月23日在台北演出，至於演出有沒有變動？有關方面回應：「很抱歉，我們也是剛剛才得知消息，目前都在了解中」。

身在外地的大根，經理人公司也發出聲明致歉，並澄清稍早表示「沒這件事」，是訊息傳遞有誤。

大根經紀公司聲明，全文如下：

「本公司藝人黃亮鈞（大根）於2023年間，因當時工作考量，思慮不周而循醫療機構診斷後申請免役。就此行為造成社會不良示範，大根深感抱歉，若涉有法律責任，也會向司法機關秉實承認，配合一切偵辦。

至於先前媒體登載大根否認等情，是針對記者當時詢問大根是否已前往警局說明，而非針對免役案情本身，特此澄清。

大根就此次事件深表悔意，除了應負的法律責任外，亦將依循日後兵役機關命令依法服役。

再次為此次事件造成大眾紛擾，深表歉意。

名揚國際有限公司

2025/05/14」

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（即時娛樂）