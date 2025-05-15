譚嘉儀開工作室做老闆 朱智賢稱沒聯絡 不知黎振燁做保安 (18:09)

前年離開TVB的朱智賢笑言自己都是自由發揮，相信剛成立個人工作室的譚嘉儀毋須她教路。（鍾一虹攝）

譚嘉儀、朱智賢、陳思圻、台灣藝人梁凱晴（Nina）及游莨維幾位前無綫藝人，今天（15日）出席HOY TV飲食競技節目《領廚爭霸戰》啟動禮。今年3月宣布離巢的譚嘉儀透露已成立個人工作室，這次以單一節目形式與HOY TV合作。她說︰「現在變自僱人士，自由度變大。今次是我離開無綫後第一次跟其他電視台合作，感覺很特別、得意和新鮮，認識到很多新朋友，又重遇很多舊同事。」

前年離巢的朱智賢被指成為「師姐」，可向譚嘉儀教路。她說：「嘉儀不用我教路，我都是自由發揮。」曾傳緋聞的黎振燁最近加入楊證樺開設的保安公司，早前被發現為五月天演唱會擔任保安工作，朱智賢說︰「不知道，我沒留意新聞，與他已沒聯絡。」談到近年不少無綫藝人離巢，她表示：「無綫也承認每年有很多人離職，只是近期媒體多報道才顯得離職人數特別多。我今日也見到幾位前無綫藝人。」

朱智賢和譚嘉儀均表示會入廚，朱智賢自言最怕捉田雞和劏鱔魚，希望節目組手下留情。她說︰「我6月24日生日，那天要錄影節目，千萬不要我處理這些驚嚇食材。」譚嘉儀稱平日會戴齊面罩、眼罩和手套入廚，以防煮煎炸食物時會弄傷皮膚，她打算帶齊「入廚三寶」錄節目。

陳思圻自認「地獄廚神」︰「我從小就獲父母愛惜，不用入廚，因此毫無廚藝可言。我最近學煲湯 ，煲什麼都落清補涼材料，爸爸已生厭。」梁凱晴（Nina）曾效力無綫5年，主持過飲食旅遊節目，現已滿約回復自由身。她自封半個「天使廚神」，擅長整甜品。Nina說：「我不會嫌棄陳思圻，願意跟她在節目中組隊。」

（即時娛樂）