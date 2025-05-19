陳自瑤恨到與林保怡合作兼有感情線︰萬歲多次才得到機會 (20:05)

林保怡今天（19日）與陳自瑤（Yoyo）、陳法蓉、吳業坤等出席TVB新劇《刑偵12》啟播儀式時談及與陳自瑤的感情線，表示兩人關係曖昧、沒有親熱戲。他說︰「Yoyo有激情戲，但對象不是我，而是另一個人。」他提到其中一場戲是Yoyo壓在他身上，讓本來要扮暈的他忍不住痛到大叫。林保怡回憶︰「劇本寫我們從高處跌下，我應該是暈了沒反應，但她壓下來時太痛，我叫了出來。不是她太重，是因為地心吸力。」

活動期間播放了林保怡當年在《鑑證實錄》中的演出片段，他被問到是否勾起不少回憶時說：「現在再看《刑偵12》，真的覺得自己長大了，很開心，自然地老去是很美的事。我認為最重要的是快樂、開心和健康。劇中有不少打鬥場面，幸好我平時有運動。」他還分享，拍攝這部劇時最大的挑戰是貨倉場景中出現大量蟑螂。林保怡說︰「雖然我不怕曱甴，但真的覺得很骯髒，而且拍攝時還要在地上翻滾拍打戲。」

陳自瑤表示其角色雖然賢淑，也有些展現身材的場面。她笑言能與林保怡發展感情線是「益自己」，要「萬歲」很多次才得到這個機會。陳自瑤回憶最難忘的一場對手戲，以往她會花時間醞釀情緒來拍喊戲，但林保怡要求她要「喊到冇感覺、喊唔出」才正式拍，讓她大感挑戰。陳自瑤說：「真是『袋錢落我袋』﹗和他對戲特別緊張，剛開始時，我甚至緊張到完全講不出對白。」

陳法蓉飾演一名控制狂，被演弟弟的林保怡直指變態。她解釋這只是角色對弟弟深愛的表現︰「這次的角色很特別，亦很難演。這個角色是我失落『大灣區視后』當晚獲鍾澍佳邀請演出的。希望憑今次角色再角逐獎項？當年拍劇時沒有頒獎禮，直到多年後，我一把年紀，能在《一舞傾城》擔任女主角並獲提名，已經非常榮幸。這次如果有機會，也希望再獲提名。雖然當年選港姐拿過獎，但沒有人會嫌獎多，而且我也希望演技能夠被肯定。」

吳業坤在活動中與林保怡合唱劇集片尾曲時甩嘴，他笑言並非因忙於拍攝《新聞女王2》太辛苦，而是因為要與林保怡合唱太緊張。他表示拍攝《新聞女王2》很開心，除了與王敏奕合作，這次與佘詩曼亦多了對手戲，讓他有機會向前輩學習，正如在《刑偵12》中與林保怡合作一樣，收穫良多。吳業坤在劇中飾演張振朗角色其中一個人格，兩人有不少「神同步」的演出，他被問到有否感到困難時說：「可能他比較難搞，要視帝遷就一下我的演技！其實我們10年前在《愛·回家》合作過，早已建立默契，這次一拍即合。」

（即時娛樂）