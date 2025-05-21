Avantgardey驚喜現身書院震撼學界 跟學生家長「比舞」 (15:38)

Avantgardey驚喜現身聖若瑟書院，原來她們的經理人王友良是該校舊生。（大會提供）

聖若瑟書院一年一度的才藝比賽（Internal Talent Quest）於日前圓滿結束，這次比賽最矚目亮點，是特別邀請來自日本、風靡全球舞蹈團體Avantgardey擔任表演嘉賓。

Avantgardey驚喜現身書院，是因為她們經理人王友良（Ivan）是該校舊生，又是當年負責舉辦這個比賽的主席。為體驗傳承精神，Ivan支持母校150周年校慶，為師弟及家長們在學校禮堂內，帶來一次國際性演出。

出場前，Ivan帶Avantgardey參觀他當年中三班房，又介紹他的師兄和老師給她們認識。聖若瑟書院北座及西座是香港法定古蹟，Avantgardey到訪後感受到這兩座建築歷史味道。

她們的演出引起全場歡呼，不少同學及家長對能夠在學校親眼看到世界級水準演出，感到震撼和興奮。是次活動不僅是視覺上盛宴，更是難得的文化交流。Avantgardey成員Sono在台上教授學生和家長，大跳她們最新歌曲OKP Cipher。表演完畢後，她們留在台上和觀眾大合照，十分親民。

學生會的同學為讓Avantgardey體會本地文化，也準備了港式蛋撻、叉燒酥和奶茶供成員享用，她們感到開心並大呼好吃。學生們在休息班房內，用粉筆創作了Avantgardey的粉筆畫，讓來港的成員大感驚喜。該校的另一位舊生梁釗峰，當晚亦被母校邀請擔任比賽評判，在後台遇上Avantgardey，他們還合照留念。

（即時娛樂）