執法者們｜黃宗澤蔡潔夫妻緣盡 梁競徽戀劉佩玥悲劇收場 (19:50)

黃宗澤（Bosco）、馬國明與陳豪主演劇集《執法者們》下周五（30日）大結局，劇中兩段戀情同樣悲劇收場，兩位女主角蔡潔與劉佩玥（Moon）均中槍而死在愛人懷抱。

Bosco與蔡潔在劇中飾演一對經歷波折的夫妻，從爭吵、冷戰到瀕臨離婚，最終男方醒覺太太的重要性，兩人重修舊好並迎來孩子。然而好景不常，蔡潔被捉去鑽油台，Bosco冒險營救，兩人終於重逢，蔡潔卻被林嘉華槍殺，死在Bosco懷裏。不少觀眾希望角色能復活，Bosco卻不認同︰「咁咪幾好，有啲缺陷美，又可以畀觀眾有種痛心嘅感覺，等觀眾睇得肉緊啲，因為嚟緊仲有咁多集。」蔡潔對觀眾看得如此投入覺得好開心:「仲有幾集播出，係全劇精華所在，大家耐心咁追看落去，相信會感覺到驚喜。」

梁競徽飾演林嘉華的養子，被迫行惡，卻愛上協助宣萱復仇的Moon。當兩人以為能共度未來，Moon身分被揭，梁競徽被迫親手槍殺她。梁競徽說:「好多謝觀眾睇得咁投入，為我地呢對流下嘅每一滴眼淚。觀眾咁鍾意我哋，真係非常開心，第一次同Moon合作就有咁嘅效果，證明我哋嘅用心同努力無白費。」Moon亦多謝觀眾粉絲們對「阿強與思思」的喜愛︰「其實思思同阿強嘅故事未完，所以請大家繼續多多支持。」

（即時娛樂）