陳奕迅病後「翻生」 高雄開騷狀態佳 分享老婆密令：睇住你個肚腩 (13:33)

陳奕迅《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會高雄站，原定上周五（16日）演出，但因為Eason生病臨時取消，經緊急協調後，終於在昨晚（23日）於高雄巨蛋登場。這場高雄等待12年的重逢，不僅吸引觀眾熱情響應，Eason以絕佳狀態帶來長達3小時演出，整場演出高潮迭起。

昨晚首場演出，開場即引爆沸騰歡呼，Eason甫登場便以絕佳聲線與飽滿情緒征服全場，更數次以肢體動作與表情向觀眾致意。他感性表示：「我感受到大家的愛，很開心終於能在你們面前唱歌，很棒！」唱到《七百年後》，他突然間氣管敏感引致咳嗽，但Eason停了兩句之後，就馬上再唱下去。

到中場Talk位，Eason熱到忍不住脫下外套，他笑言這是「高雄限定」，更搞笑模仿洗碗姿勢：「雖然我很喜歡今年的衣服，但這件很熱，我不想脫，這個樣子只給高雄的朋友展示，因為脫之後，你們看！」 外套脫下後，他的藍色手套外露，跟觀眾笑說：「像不像洗碗工人？我還要去洗廁所呢，現在你們明白我為什麼不脫衣服了？」

脫衣服後的他又拍拍肚腩笑說：「我太太（徐濠縈）有說，注意你的小肚子呀，對！健康很重要！剛開始時，你有看到嗎？（〈2001太空漫遊〉時）， 唱到.....聲音愈來愈薄了，好像慢了，哈哈，因為氣不夠了，唉！真的不成，沒辦法！包涵，包涵！歹勢！歹勢！明天氣會好一些，但今天還是很開心見到大家，謝謝你們的熱情，讓我喝一口水，好好享受，恐懼、夢想都不是真實的，未發生的，我們要好好面對現在 ，現在才是最真實的時刻，我們最重要是什麼？除了工作？工作是為了吃得飽，吃得飽是為什麼？」歌迷大叫：「為了愛你！」Eason笑道：「除了愛我之外，還為了什麼？為了玩啊！Let's play！」

到安歌環節，他特別選唱方大同作曲的《倒帶人生》，坦言踏入中年後感悟：「有時候減掉一些東西反而更自在，簡約也是舒服狀態。」他自爆整個巡演後將「閉關修煉」：「當整個演唱會停下來之後，下一輪應該是休息一段稍為長的時間，我必要把我的小肚呢.....對！我的太太，我的婚姻.....」然後笑道：「我來高雄出門前，她最後一句叮囑是：睇住你個『肚腩』，你的膽固醇！肚腩沒了，膽固醇先會消失。謝謝夫人！」

引得台下觀眾哈哈大笑，他更搞笑預告：「有機會下次演唱會你們會看到一個...」然後裝了很Chok的姿態：「到時候，我可能連把手放旁邊或背後，都很難直挺貼住身體（意指背肌練得太發達）。」再次引發全場大笑。

Eason最後感謝高雄觀眾全程投入：「目前巡演已進行至第160場。」他坦言進入倒數階段：「現在真的有『做一場少一場』的感覺，代表團隊謝謝大家讓我們有機會繼續。」

（即時娛樂）