簡淑兒婚後繼續工作 麥大力談上繳收入笑稱不予置評 (22:03)

35歲簡淑兒與39歲機長麥大力本月初在意大利舉行婚禮，今天（25日）在港註冊結為夫妻，並於晚上舉行婚宴，獲岑杏賢、黃淑儀、潘嘉德、張達倫、黃建東、朱智賢、黃美棋等好友到賀。一對新人黃昏時接受傳媒訪問，簡淑兒表示麥大力原計劃在泰國旅行時求婚，以為訂好餐廳，去到卻發現未訂好，便改為翌日影相時再求婚，卻又被她提前發現戒指。戴着3卡求婚鑽戒的她表示鑽石夠大粒，滿意收貨。簡淑兒笑道：「成件事都冇點求過，不過佢都好好，第二日就補番紮花，跪地正式再求婚，過程只得我哋兩個，連相都冇影，係個好好回憶。其實我經常畀佢睇求婚片，但除咗有戒指，冇一樣嘢做到。」麥大力強調很久之前已計劃求婚，只是等待適合時機。

簡淑兒稱選擇在意大利舉行婚禮是為了遷就雙方家人︰「因為我屋企人住美國，老公屋企人住英國，要佢哋返香港好似好遠，所以選擇歐洲一個地方，意大利係我好鍾意嘅地方，去睇過發覺場地好靚就決定，最搞笑係場地職員唔識聽英文，以為我哋去參加婚禮。」她透露麥大力在意大利婚禮上落淚，眼淚鼻涕一齊流。簡淑兒回憶︰「第一次見佢喊，我上次都有喊，今次忍到。」談到老公愛的誓言，她表示意大利的雀仔叫聲很大，因此當時只聽到一半，但知道丈夫十分有心。簡淑兒揚言婚後繼續工作，與麥大力希望先過二人世界，何時生育隨緣。至於蜜月旅行，她說︰「地點未定，我哋想去熱帶地方，出發前要先收身。」麥大力被問到收入會否全數交給太太時笑言「No Comment」。

（即時娛樂）