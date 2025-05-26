惠利由偶像轉型實力派演員 展開亞巡見面會 7.19亞博舉行 (20:13)

韓國女星惠利即將展開2025亞洲巡迴粉絲見面會，2025 HYERI FANMEETING TOUR 《Welcome to HYERI's STUDIO》，澳門場於6月22日舉行，門票開售不久已售罄，加開同日晚間場次，答謝粉絲支持；香港場則於7月19日，假亞洲國際博覽館Runway 11舉行，粉絲有機會近距離感受惠利舞台魅力。

今年是惠利出道15週年，她主演的熱播韓劇《善意的競爭》中，飾演天才女高中生「劉在伊」，顛覆過往甜美形象，展現出強烈暗黑魅力。惠利憑精湛演技，俘獲全球觀眾心，該劇播出後，讓她Instagram追蹤人數破1000萬。

回顧惠利演藝之路，每一步見證她的突破與成長。2010年以女團Girl's Day忙內身分嶄露頭角，2014年參與綜藝《真正的男人》女兵特輯，真實不做作表現，讓她獲封「國民妹妹」稱號。2015年主演的《回答吧！1988》不僅創下有線電視最高收視紀錄，她所飾演的「成德善」一角表現廣受好評，深入民心，她還憑該劇獲得多項演技獎項，成功從偶像轉型為實力派演員。

惠利將於7月19日在亞洲國際博覽館Runway 11舉行2025 HYERI FANMEETING TOUR 《Welcome to HYERI's STUDIO》香港站。票價由港幣988元起，門票將於明天（27日）中午12點在Cityline及大麥網公開發售。

（即時娛樂）