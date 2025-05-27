《鬼宮》連續6周收視稱霸 苞娜陸星材演咀嘴戲 結局勢掀高潮 (18:37)

由《匙來勝利組》陸星材﹑《二十五，二十一》苞娜以及金智勳合演的韓劇《鬼宮》再度報捷，創下連續6周收視冠軍紀錄！該劇將在Viu迎來結局篇，並搶先公開5個必睇位。

1.人龍大戰惡鬼

韓劇《鬼宮》以朝鮮時代為背景，講述惡龍姜哲（金英光特別客串）是一條無角之龍，他需要佔據巫女之後汝里（苞娜飾）的身體才能升天，他附身到意外死亡的尹甲（陸星材飾）身上，兩人誤打誤撞進入王宮，不但得悉八尺鬼的秘密，汝里更發現她祖母的死與宮中鬼魂有關！為了找出幕後黑手，他們聯手李正（金智勳飾）揭開王宮中鬼魂出沒真相！

近日劇情揭開八尺鬼的真身，原來它是100年前，看到姜哲升天的那個孩子，它更揚言姜哲的敵人並不是自己，而是王室血脈；李正終於查出八尺鬼所憎恨的對象，竟是百年前的君主衍宗大王，他率領姜哲和汝里出發，前往八尺鬼出身之地龍潭谷，並懷疑當地大監的後人，得悉八尺鬼和衍宗結怨的故事；八尺鬼想到李正決心除去自己憤恨交加，它吐出一口黑霧，那霧便是被惡鬼吞噬的尹甲靈魂！隨着尹甲歸來，這場王室與惡鬼的大戰變得更加詭異複雜。

2. 姜哲汝里感情升溫

姜哲和汝里的感情線是該劇的一大看點！隨著他們經歷生死考驗和諸多磨難後，2人感情迅速升溫，姜哲不但花3個月的俸祿，為汝里添置花鞋和髮髻，又多次懷疑汝里心有尹甲而吃醋，幸好汝里表明從來沒有將他和尹甲混為一談，更隨即獻吻，她亦答應男方即使日後他將肉身歸還尹甲，自己仍然樂意侍奉他！

不少觀眾大讚陸星材和苞娜完美演繹姜哲和汝里相愛相殺的CP感，現實中，2人亦表示個性相似，加上相識16年，默契極佳！陸星材透露2人一同經歷艱辛練習生時代，有著一定的深厚感情；苞娜則笑言視對方為前輩：「星材出道更早，我從以前開始就常常問他意見，有煩惱的時候也會向他傾訴！星材從小想法獨特，比如說『我最近很累』，一般都會回覆『沒關係，都會過去的』，但是他不一樣，他會說：『喂，你覺得一年後不會累嗎？』我們都是T人（MBTI中T人重視邏輯、關注客觀事物的人），很容易溝通。」

3.尹甲回歸人間

姜哲佔據了尹甲身體後，尹甲的靈魂被八尺鬼吞噬；隨著尹甲重現人間，姜哲和汝里的感情會否受到影響？姜哲又是否願意答應汝里歸還身體？上述謎題將會在結局篇解開！

4. 八尺鬼的故事

八尺鬼長年擾亂宮廷、濫殺無辜，源於它怨恨皇族，但是它的最終目的尚未完全明確！為什麼他對王室充滿怨念？他的力量來源又是什麼？

5.姜哲人類成長史

姜哲本為一條無角之龍，為了成就升天之路引誘汝里，卻在過程中逐漸被人類同化：他不僅愛上汝里，多次不顧安危捨身相救；面對弟弟螭龍畢比的死亡，他更哭斷腸，終日不吃不喝，後來在「母親」鼓勵下重拾生活，充分顯示他建立了七情六慾，成為有責任感的角色！不少網民都大為緊張接下來的發展：「期待尹甲和姜哲爭奪同一個身體」、「陸星材分飾兩角真的很厲害」。

（即時娛樂）