刑偵12｜Ronny憑邪惡笑容挑戰極惡之巔「程至美」吳啟華或驚喜客串？ (17:56)

無綫劇《刑偵12》昨晚（27日）一集劇情，焦點落在刑凱（張振朗飾）逐漸浮現的第3個人格身上！昨晚一集觀眾和刑凱看不清其第三人格真面目，只有模糊背影、嘴巴與眉目特寫；由於振朗早前在個人社交平台上載刑凱人物宣傳海報，除有吳業坤飾演的次人格阿賢，還有面目猙獰的第三人格，飾演者是獲封「反派專業戶」的黎澤恩（Ronny）。

Ronny尚未正式「出場」，觀乎官方社交平台早前上載的刑凱人格宣傳預告，內容已一早明言刑凱有3個人格，Ronny在該段只有約1分鐘宣傳片中，單憑「邪惡笑容」以及「超級熊貓眼」，已吸納不少好評及關注。

張振朗昨晚一集演技亦不容忽視。因家中出現不少異象，而懷疑自己再有新人格分裂出來的刑凱，昨晚不論在「輪迴式」返回屋企大門場口、或是被最新人格支配的場口，均展現視帝級實力！

昨晚還有心思位，劇情講到丁洛風（林保怡飾）26年前入院療傷的情景時，洛風的主診醫生竟是《妙手仁心》中的經典角色「程至美」（吳啟華飾），而林保怡當年亦有份參演該劇，其角色黎國柱深入民心，難怪程至美「出場」時，網民如此驚喜。翻查資料，《妙手》當年首播時是1998年，有網民讚這個「回顧時空」真實，笑言「TVB宇宙」愈做愈大，並對吳啟華會否客串大感期待。

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（即時娛樂）